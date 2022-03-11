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Karadeniz'de yakalandı: Bu balık tam 3 bin lira!

11.03.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta balıkçıların ağına takılan 5 kilo 200 gramlık dev kalkan balığı, 3 bin liraya satıldı. Özellikle büyükşehirlerdeki restoranların tercih ettiği kalkan balığının kilosu 600 lirayı buluyor.

Karadeniz'de yakalandı: Bu balık tam 3 bin lira!

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına 5 kilo 200 gramlık kalkan balığı takıldı. Kilogramı ortalama 500-600 lira arasında satılan bu lezzetli balık, şehir dışında alıcısını buldu.

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"KOMPLE 3 BİN TL'YE VERDİM"

Genelde kalkan balığını büyük şehirlerdeki restoranların aldığını belirten balıkçı Adnan Demir, "Kayıklardan geldi, bir dip avında rast gelmiş. 5 kilo 200 gram geldi. Kilosu şu anda 470-500-600 civarında, balığın büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor, şu anda pahalı tabi. Mesela komple 3 bin liraya verdim. Büyük şehirlerdeki restoranlar alıyor. Kalkan balığı, bir numaralı lezzet balığıdır" dedi.

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