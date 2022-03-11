Karadeniz'de yakalandı: Bu balık tam 3 bin lira!

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına 5 kilo 200 gramlık kalkan balığı takıldı. Kilogramı ortalama 500-600 lira arasında satılan bu lezzetli balık, şehir dışında alıcısını buldu.

"KOMPLE 3 BİN TL'YE VERDİM"

Genelde kalkan balığını büyük şehirlerdeki restoranların aldığını belirten balıkçı Adnan Demir, "Kayıklardan geldi, bir dip avında rast gelmiş. 5 kilo 200 gram geldi. Kilosu şu anda 470-500-600 civarında, balığın büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor, şu anda pahalı tabi. Mesela komple 3 bin liraya verdim. Büyük şehirlerdeki restoranlar alıyor. Kalkan balığı, bir numaralı lezzet balığıdır" dedi.

