Karadeniz’deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak? Doğalgaz fiyatı düşecek mi?

Uzun süredir beklenen cuma müjdesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğalgaz ne zaman çıkarılacak sorusuna da yanıt verdi. Doğalgaz kaç yılda çıkarılır ve kullanılır ile ilgili olarak Erdoğan, hedefin 2023 yılı olduğunu ve 2023 yılında Karadeniz gazının kullanıma sunulmasının amaçlandığını belirtti. Aynı zamanda benzer bir müjdeli haberin Akdeniz’den de beklendiğini dile getirdi. Dolayısıyla Erdoğan, doğalgaz kaç yılında çıkacak sorusuna yanıt olarak 2023 yılını işaret ediyor.

Doğalgaz fiyatı düşecek mi konusu şu an tüm vatandaşların gündeminde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 15.00 sularında yaptığı açıklamanın ardından Karadeniz’deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak konusu gündeme geldi. 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu belirten Erdoğan, çalışmaların başlayacağını hatırlattı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından herkes Karadeniz’de doğalgaz ne zaman çıkacak ve doğalgaz fiyatı düşecek mi sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilen detaylar...

Doğalgaz fiyatı düşecek mi?

Karadeniz’de doğalgaz bulundu haberi sonrasında doğalgaz fiyatı ucuzlayacak mı konusu gündeme geldi. Aynı zamanda şu anda kullanılan doğalgazın fiyatı da merak ediliyor. Enerji piyasasının verilerine göre 1000 metreküp doğalgaz fiyatı Avrupa’da 110-120 dolar civarındayken Türkiye’de 250-280 dolar civarında bulunuyor. Ocak 2020 ititbarıyla BOTAŞ tarafından belirlenmiş olan doğalgaz fiyatı vergiler hariç ve toptan satış fiyatı olarak 1,251652 TL/Sm3 şeklinde açıklanmıştı. Bu fiyatlar nedeniyle vatandaşlar Türkiye’nin bulduğu doğalgaz ile beraber doğalgaz fiyatları ne zaman düşecek sorusuna yanıt arıyor.

Yerli doğalgaz ne zaman kullanılacak?

4 Ocak 2020 itibarıyla BOTAŞ verilerine göre Türkiye’de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak geçiyor. Türkiye’deki yoğun doğalgaz kullanımı sebebiyle doğalgaz fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Aynı zamanda Türkiye’de doğalgaz tüketimi yıllara göre farklılaşıyor. 2019 yılında 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp, 2018 yılında 50 milyar metreküp, 2017 yılında 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp, 2016 yılında 49.5 milyar metreküp ve 2015 yılında 47.9 milyar metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşti.

EPDK 2020 Ocak verilerine göre Türkiye, senede doğalgaz ithalatına 12-13 milyar dolar ödüyor. Şu an, senelik 45-50 milyar metreküp arasında değişkenlik gösteren tüketim miktarının tamamına yakın dışarıdan alınıyor. Dolayısıyla bu durumun ne zaman son bulacağı ve doğalgaz fiyatları ne zaman düşer konusu merak edilmeye devam ediyor.

