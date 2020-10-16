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Karadeniz’deki doğalgaz rezervinde yeni miktar heyecanla bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Karadeniz’deki doğalgaz rezerv miktarına ilişkin yeni bir açıklama yapacağını duyurmuştu. İkinci rezerv müjdesi öncesinde Zonguldak’ta heyecan oluştu. Vatandaşlar yeni miktarın 800 milyar metreküp olduğunu tahmin ediyor.

Karadeniz’deki doğalgaz rezervinde yeni miktar heyecanla bekleniyor

Kiralama yoluyla değil, kendi sondaj gemilerini satın alarak petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüten Türkiye’ye, Karadeniz’den yeni müjde geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Cumartesi günü Fatih sondaj gemisine giderek Karadeniz’deki doğalgaz rezervinde yeni miktarı açıklayacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz sondaj çalışmalarına ilişkin "Fatih Sondaj Gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğdu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj Gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" ifadelerine yer vermişti.

YABANCI HABER AJANSI REZERVİ 800 MİLYAR METREKÜP OLARAK DUYURMUŞTU

İlk müjdenin verildiği 21 Ağustos’tan bir gün öncesinde haber ajansı Reuters, bir Türk kaynağa dayandırarak Karadeniz’deki doğalgaz rezerv miktarının 800 milyar metreküp olduğunu duyurmuştu. Müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 320 milyar metreküp olarak açıkladığı rezervin, yapılacak çalışmalar sonucu artabileceğini ifade etmişti.

'BENİM TAHMİNİM 800 MİLYAR METREKÜP OLACAĞI YÖNÜNDE'

Fatih Sondaj Gemisi’nin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin halkı sevince boğmasının ardından vatandaşlar yeni rezerv müjdesinin en az 800 milyar metreküp olabileceğini yorumladı. Kentte esnaflık yapan 64 yaşındaki Kemal Arat, "Cumhurbaşkanımızın Zonguldak’a geleceğini duyduk. Çok memnuniyet verici bir durum. İç ve dış düşmanlarla uğraşırken bu şekilde sanayi şaha kalkmasından memnuniyet duyuyoruz. 81 milyon vatandaşın beklentisi var. Önceki müjdeden daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Benim tahminim 800 milyar metreküp olacağı yönünde" dedi.

'800-900 MİLYAR METREKÜP OLSUN'

24 yaşındaki Ali Doğan Germekaş ise "Cumhurbaşkanımız vatanımıza milletimize hayırlı bir haberle sonuçlandıracak. Bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Dileğim üç katı, beş katı olsun. 800-900 milyar metreküp olsun. Vatanımıza, milletimize hayırlı bir haber gelir. Karadeniz açıkları deyince Zonguldak’ımız bu şekilde daha iyi kalkınır. Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Allah devletimizi, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

'BEN TRİLYONU BEKLİYORUM'

Kentte esnaflık yapan Hamdi Yazıcı, "Alemi İslam’a hayırlı olsun. İnsanlarımızın refah içerisinde yaşaması için hayırlı olsun. Sevinçli bir günümüz. Daha önce 320 milyar metreküp müjdesini almıştık. İnşallah trilyonlarca metreküp çıkar da batıya hayran olan insanlarımız kendi öz vatanına hayran olur. Ben trilyonu bekliyorum. Öyle aşağıları istemiyorum. Allah’tan çok isteyeceğiz. Aşağılara bakmıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Fatih Sondaj Gemisi’nin Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetleri sürüyor. Kanuni Sondaj Gemisi de bakım çalışmalarının ardından önce İstanbul’a ardından da Zonguldak’taki sondaj sahasına hareket edecek.

KAYNAK:İHA

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