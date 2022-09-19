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Karadeniz'den balık fışkırdı! Tonlarca palamutla döndüler

19.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte balık bolluğu yaşanıyor. Marmara bölgesinin yanı sıra Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu gibi illerden denize açılan tekneler, avladıkları yaklaşık 50 ton palamudu karaya çıkardı. Balıkçıların yüzü gülerken, balık bolluğu fiyatlara ve satışlara da yansıdı.

1 Eylül itibariyle denizlerde avlanma sezonu yeniden başlamasıyla birlikte balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Karadeniz'de denize açılan balıkçı tekneleri, balık bolluğunu Zonguldak açıklarında buldu.

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Karadeniz'den tonlarca balık yakalayan tekneler, Zonguldak'taki Kozlu Limanı'na gelerek kasaları karaya çıkardı.

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50 TON PALAMUT İNDİ

Limanda, dün geceden bu yana farklı gemilerden kasalar halinde yaklaşık 50 ton palamut indirildiği öğrenildi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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30 İLA 40 LİRA

Kamyonlara yüklenip Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilen balıkların fiyatları, boyutuna göre 20 ile 40 TL arasında değişiyor.

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Anahtar Kelimeler:
palamut Karadeniz
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