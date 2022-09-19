Karadeniz'den balık fışkırdı! Tonlarca palamutla döndüler

1 Eylül itibariyle denizlerde avlanma sezonu yeniden başlamasıyla birlikte balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Karadeniz'de denize açılan balıkçı tekneleri, balık bolluğunu Zonguldak açıklarında buldu.
Karadeniz'den tonlarca balık yakalayan tekneler, Zonguldak'taki Kozlu Limanı'na gelerek kasaları karaya çıkardı.
Limanda, dün geceden bu yana farklı gemilerden kasalar halinde yaklaşık 50 ton palamut indirildiği öğrenildi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kamyonlara yüklenip Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilen balıkların fiyatları, boyutuna göre 20 ile 40 TL arasında değişiyor.
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