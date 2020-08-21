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Karadeniz gazı nedir? Doğalgaz ne zaman kullanılacak? Karadeniz'deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamayla Karadeniz'de bulunan doğalgaz müjdesini verdi. Bütün Türkiye'nin merakla beklediği açıklama sonrasında, Karadeniz gazının ne zaman çıkarılacağı araştırılıyor. Peki doğalgaz nasıl işlenir, Karadeniz'deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak?

Karadeniz gazı nedir? Doğalgaz ne zaman kullanılacak? Karadeniz'deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak?

Hayatımızı çok fazla kolaylaştıran doğalgazın Karadeniz'de bulunduğuna dair açıklamanın gelmesiyle birlikte Karadeniz gazının ne zaman çıkarılacağı merak ediliyor. Özellikle Erdoğan'ın açıklama yaparken Karadeniz gazı demesi üzerine "Karadeniz gazı nedir" merak edildi. Karadeniz gazı ile doğal gaz aslında ikisi aynı enerji kaynağı. Sadace Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgazı Karadeniz'de bulunduğu için "Karadeniz gazı" olarak açıkladı. Peki doğalgaz ne zaman kullanılacak? Bütün Türkiye'nin merakla beklediği açıklama sonrasında, Karadeniz gazının ne zaman çıkarılacağı araştırılıyor. Peki doğalgaz nasıl işlenir, Karadeniz'deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak?

DOĞALGAZ NEDİR?

Doğalgaz ekonomik ve sosyal hayatımızın en büyük parçalarından birisi. Kullanımı ile hayatımızı oldukça kolaylaştıran doğalgaz da yoğunluk ve faz: 0.717 kg/m³, gaz g/cm³ ve kaynama noktası ise -161.6 °C (111.55, Parlama noktası: -188 °C, Kendiliğinden tutuşma noktası: 537 °C, Ergime noktası: -182.5 °C (90.6 K)'de 1 atm; 25 °C (298 K)'de 1.5 GPa°C ve Ana tehlikeler: Oldukça yanıcı (F+) olarak biliniyor. Karadeniz'de bulunan doğalgaz ne zaman çıkarılır ve hayatımızı etkiler?

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ NE ZAMAN ÇIKARILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir."

BULUNAN DOĞALGAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğalgazın müjdesini vermesinin ardından doğalgaz ne zaman çıkarılacak, Karadeniz'deki doğalgaz ne zaman kullanılacak vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Karadeniz'de bulunan doğalgazın 2023'te kullanılacağına dair bilgi verdi.


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