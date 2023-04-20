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Karadeniz gazında tarihi gün! Saat 20.23 detayı… Erdoğan duyuracak: Doğal gaz faturalarına 130 liralık indirim geliyor

20.04.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerjide doğal gaz ithalatıyla önemli ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde 710 milyar metreküplük Karadeniz gazı karaya ulaştı. Mayıs ayında resmen evlere ulaşacak gazın devreye alınması töreni bu akşam Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile saat 20.23’te yapılacak. Erdoğan’ın törende faturalara 130 liraya kadar indirim olarak yansıyacak yeni bir müjdeyi açıklaması bekleniyor.

Karadeniz gazında tarihi gün! Saat 20.23 detayı… Erdoğan duyuracak: Doğal gaz faturalarına 130 liralık indirim geliyor

Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarında 2020'de yapılan ilk doğal gaz keşfi ve ardından karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin iki yılı aşkın süredir üç vardiya esasıyla mesai harcadığı yerli gazın kullanıma sunulması için bugün Türkiye'nin enerji sektöründe bir dönüm noktası olacak.

Denizin 2 bin 200 metre altındaki Deniz Tabanı Üretim Tesisi'nden boru hatlarıyla 30 saatlik yolculuk ve yüzlerce test aşamasından geçerek Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne ulaşan yerli gazın devreye alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde saat 20.23’te "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" düzenlenecek.

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BAKAN DÖNMEZ: HERKESİ MUTLU EDECEK BİR MÜJDE GELEBİLİR

Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişmeyi dün akşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez vermişti. Bakan Dönmez, "Yarın (bugün) gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

DOĞAL GAZ FATURASINA 130 LİRALIK İNDİRİM

Vatandaşları heyecanlandıran bu müjdenin doğal gazda indirim olarak duyurulmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğal gazın ücretsiz olacağı ve böylece vatandaşın faturasına 130 liralık indirim yansıyacağı konuşulanlar arasında.

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MAYIS’TA EVLERE GİRİYOR

Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazı, TPAO Filyos Münferit Yatırım Yeri'nde bulunan Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işlenecek. Gazın içindeki muhtemel su ve yabancı maddeler burada ayrıştırılacak ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) standartlarına uygun hale getirilecek. Gaz akabinde BOTAŞ'a ait Ana Ölçüm İstasyonu'na ve ardından ulusal gaz şebekesine aktarılacak. Yerli gazın Mayıs’ın ilk yarısında evlere verilmesi hedefleniyor.

TAMAMI EYLÜL AYINDA DEVREYE ALINACAK

Doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i bugünkü törenin ardından, kalan 5 kuyu ise Eylül ayı sonunda devreye alınacak. Faz-2 üretimine 2026'da geçilmesi, faz-3'e Amasra Sahası'nın da üretime dahil edilmesiyle 2028'de geçilmesi öngörülüyor.

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GÜNLÜK ÜRETİMDE KADEMELİ ARTIŞ

Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküp seviyelerine ulaşacak. Faz-2'de Türkiye'deki konutların tüm ihtiyacının yerli gazla karşılanması hedefleniyor.
Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.


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doğal gaz

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