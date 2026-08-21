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Karadeniz gazında tarihi keşfin üzerinden 6 yıl geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçti.

Karadeniz gazında tarihi keşfin üzerinden 6 yıl geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de yaptığı tarihi açıklamayla Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfini kamuoyuyla paylaştı.

Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 kuyusunda yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki çalışmaların tamamlanmasıyla kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Karadeniz'de sürdürülen arama faaliyetleri sonraki yıllarda da yeni keşiflerle devam etti. Tuna-1'in ardından Haziran 2021'de Amasra-1, Aralık 2022'de Çaycuma-1 ve Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyularında gerçekleştirilen keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı.

İlk keşfin ardından Sakarya Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Filyos'un yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde ve 2 bin 200 metre deniz derinliğinde kurulan Deniz Tabanı Üretim Tesisi ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi arasında 170 kilometrelik boru hattı inşa edildi.

Karadeniz gazı, 20 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırıldı. İşleme süreçlerinin ardından yerli doğal gaz 30 Ağustos 2023'te BOTAŞ'ın ulusal doğal gaz iletim şebekesine aktarılarak kullanıma sunuldu.

Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin başlamasının ardından 12 kuyuya ulaşıldı. 2023'ten bu yana sahadan üretilen toplam doğal gaz miktarı 6,7 milyar metreküpü buldu. Mayıs 2026 verilerine göre Türkiye'nin toplam doğal gaz üretiminin yüzde 92'si tek başına Sakarya Gaz Sahası'ndan elde edildi.

HEDEF 20 MİLYON METREKÜP

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde yeni fazların devreye alınmasıyla üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılması planlanıyor. Faz-2 kapsamında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, yılın son çeyreğinde devreye girecek. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe çıkacak.

Faz-3 kapsamında inşa edilen ikinci yüzer üretim tesisinin 2028'de sisteme dahil olmasıyla Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretim 45 milyon metreküpe ulaşacak. Proje kapsamında toplam 54 kuyuya ulaşılması planlanıyor.

Türkiye, dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuyla arama ve üretim faaliyetlerini yurt içinde ve dışında sürdürüyor. Halihazırda Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni, Yavuz ve filoya son katılan Yıldırım sondaj gemileri Karadeniz'de görev yapıyor. Abdülhamid Han ve Fatih gemileri sondaj faaliyetlerini yürütürken, Kanuni, Yavuz ve Yıldırım kuyu tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor. Çağrı Bey Sondaj Gemisi ise Somali'de yürütülen hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında görev yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 2020'de başlayan sürecin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirtti.

Fatih Sondaj Gemisi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfine imza atıldığını anımsatan Bayraktar, "Tuna-1'in ardından gerçekleştirdiğimiz yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük üretimle 4 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğal gaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim aşamalarına değinerek, "Şimdi hedefimiz daha büyük. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzla günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe, 2028'de devreye alacağımız ikinci yüzer üretim platformuyla 45 milyon metreküpe çıkaracağız. 6 yıl önce keşfettik, bugün üretiyoruz, yarın çok daha fazlasını milletimizin hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Karadeniz doğal gaz
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