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Karadeniz’in en ucuz balığı 7 TL, en pahalısı 150 TL

26.10.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da balık tezgahlarında en ucuz balık olan istavritin kilosu 7 TL’den, en pahalı balık olan kalkan balığının kilosu ise 150 TL’den satılıyor.

Karadeniz’in en ucuz balığı 7 TL, en pahalısı 150 TL

Karadeniz’den Türkiye’ye dağılan balıkların çıkış noktası olan Samsun’da her bütçeye göre balık bulunuyor. Vatandaşlar kilosu 7 TL ile 150 TL arası değişen balık çeşitlerinden bolca bulabiliyor. Şu anda mevsim balıklarından mezgit, hamsi, istavrit, çinakop, lüfer, barbun ve tirsi tezgahlarındaki yerini alırken, vatandaşlar en çok kilosu 15 TL’den satılan hamsiye ilgi gösteriyor.

"HAMSİNİN KİLOSUNUN 10 LİRA OLMASI LAZIM"

Hamsinin fiyatının pahalı olduğunu dile getiren Turgut Ağca, “Balık fiyatları bana biraz pahalı geldi. Özellikle hamsi biraz uçmuş. Ben istavrit aldım. 2,5 kilo istavrite 15 TL verdim. 7 TL’ye satılan istavritin fiyatı iyi ama hamsinin fiyatının 10 TL olması lazım. Diğer balık fiyatları da biraz pahalı” dedi.

"BÜTÇEMİZ EL VERMİYOR"

Birçok balık fiyatının olması gerekenden yüksek olduğunu ifade eden Şükran Gürcüoğlu, “Bence balık fiyatları pahalı. Biz emekli olduğumuz için bütçemiz bazı balıkları almaya el vermiyor. Hamsi 10 TL’ye düşse de alsam, çoluk çocuk yese diye düşünüyorum. Karadenizliyim, hamsi almayı düşünüyorum. Hamsinin kilosu 15 TL ama bütçemiz el vermiyor. Diğer balıkların fiyatları ise bana göre ulaşılamayacak seviyede” diye konuştu.

"SADECE HAMSİNİN FİYATINA BAKIYORUM"

Kış aylarında sadece hamsi tükettiğine değinen Yüksel Gümüş, “Fiyatlar oldukça normal. Hamsi hem taze hem de bol çıkıyor. Ben 4 kilo hamsi aldım. Hamsinin kilosu 10 TL olsun ama ekonomik durum da ortada. Her şeye zam geldi. O yüzden hamsinin kilosunun 15 TL olması normal. Karadenizli olduğum için kışın sadece hamsinin fiyatına bakıyorum. Diğer balıkların fiyatına da yazın bakacağız” şeklinde konuştu.

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"EN PAHALISI 150 LİRA"

Balık fiyatları hakkında değerlendirmede bulunan balık satıcısı Onurcan Köse, “Şu anda Karadeniz’deki en ucuz balık istavrit. İstavritin kilosu 7 TL’den satılıyor. En pahalı balık ise kilosu 150 TL olan kalkan balığı. En fazla sattığımız balık ise kilosu 15 TL olan hamsi. Karadeniz’de bir hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçen sene hamsi olmadı o yüzden vatandaş hamsiyi özledi. Bu sene de özlem gideriyorlar. Her gün kilolarca hamsi alanlar var. Hamsi kilolu, yağlı, boyu da uzun. Hamsinin kilosu 10 TL biraz zor olur. Türkiye’nin her yerine buradan hamsi gittiği için fiyatlar düşmez. 15 TL hamsi için gayet uygun. Geçen sene vatandaş 15 TL’ye de hamsi aradı ama bulamadı. Geçen sene hamsi boy olarak da fiyat olarak da vatandaşı memnun etmedi. Bu sene iri ve yağlı hamsi 15 TL’den satılıyor” ifadelerini kullandı.

"SATMAKTAN KONUŞMAYA FIRSAT BULAMIYORUZ"

Satışların çok iyi olduğunu vurgulayan balık satıcısı Kurtça Aydın ise şunları söyledi,

“Satışlarımız çok güzel. Balıkçılar oldukça kalabalık. Balık mevsiminin tam ortasındayız. Hamsi garibanın her şeyi. 15 TL’ye kapış kapış hamsi satıyoruz. Satışlardan konuşmaya bile fırsat bulamıyoruz. İstavritin kilosu 7 TL, barbun kilo 15 TL, hamsi kilo 15 TL, mezgit kilo 20 TL, tirsi kilo 15 TL, çinakop kilo 35 TL’den satılıyor. Diğer şehirlere göre Samsun’da balık fiyatları neredeyse bedava. 15 liraya, 7 liraya balık yiyorsunuz.” (İHA)

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