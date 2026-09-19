Bitcoin fiyatı yeniden 81 bin dolar üzerinde, ZEC durdurulamıyor

Yıl başından bu yana gerek ekonomik kriz gerekse ABD-İran geriliminin yansımaları nedeniyle zor günler geçiren kripto para yatırımcıları hafta sonuna biraz daha rahat bir nefes alarak girdi. Petrol fiyatlarının sürekli yükselmesi ve FED’in faiz arttırması sonrasında kısmi düşüş yaşayan Bitcoin çabuk toparlandı.

BİTCOİN FİYATI ESKİ YERİNE GELDİ

Geçen haftaya 81000$ bandını zorlayarak giren Bitcoin fiyatı FED faiz arttırımı ve Hürmüz Boğazındaki gerilim nedeniyle geri çekilerek 75 bin dolar altına kadar inmişti. FED’in ikinci kez faiz arttıracağı ihtimalinin artması üzerine düşüşün derinleşeceği düşünülürken Bitcoin sürpriz yaptı.

BİNANCE BORSASINDA SULAR DURULMUYOR

Perşembe gününden itibaren yükseliş trendine giren Bitcoin fiyatı yeniden 81000$ üzerine kendisini atmış durumda. Dün geceden bu yana bu çizgiyi korurken uzmanlar 82200$ seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirtiyor. Trump’ın yine son günlerde İran ile barış olabileceğini ima eden açıklamaları gündeme otururken Bitcoin fiyatı bu ivmeyle yükselişini sürdürebilir.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır