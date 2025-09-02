FİNANS

KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 29 bin lira olarak açıkladı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde ayçiçeği hasadının sürdüğünü belirtti.

Geçen sezon ayçiçeği üreticisine ton başına 19 bin lira ödeme yaptıklarını hatırlatan Erarslan, "KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak, bu sezon ayçiçeği ön alım fiyatını, yüzde 53'lük bir artış ile ton başına 29 bin lira olarak belirledik. Bu yıl içerisinde ekim alanlarındaki artışa rağmen meydana gelen kuraklık nedeniyle bölge rekoltesinde verim yüzde 50'yi aşan oranda düştü. KARADENİZBİRLİK olarak, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine bir kez daha azami gayret gösterdik ve ayçiçeği ön alım fiyatımızı ona göre belirledik." ifadelerini kullandı.

Erarslan, yeni ürün alım fiyatının üreticiler için hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"KARADENİZBİRLİK, üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmayı sürdürecektir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyelinin istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artırılması en büyük temennimiz ve beklentimizdir. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin artırılması, sulama imkanlarının çoğaltılması, teşvik edici uygulamaların devreye sokulması ile uygun finans şartlarıyla kredi imkanı sağlanması gerekmektedir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

