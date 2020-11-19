Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Ankara-İzmir arası 3 saat 30 dakikaya düşüyor

Bakan Karaismailoğlu, "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın Aralık ayında, Türksat 5B'nin ise 2021'in ilk yarısında fırlatılacağını bildirdi.

