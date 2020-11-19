FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Ankara-İzmir arası 3 saat 30 dakikaya düşüyor

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Ankara-İzmir arası 3 saat 30 dakikaya düşüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2020 10:43 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşeceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Ankara-İzmir arası 3 saat 30 dakikaya düşüyor

Bakan Karaismailoğlu, "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın Aralık ayında, Türksat 5B'nin ise 2021'in ilk yarısında fırlatılacağını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
İşte güncel banka çalışma saatleri!İşte güncel banka çalışma saatleri!
Fiyatlar düştü, satışlar arttı! Peki, altın alınır mı?Fiyatlar düştü, satışlar arttı! Peki, altın alınır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti
Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti
Altın düşüşe geçti!
Altın düşüşe geçti!
Çok sayıda ülke yasaklamıştı! Yeniden izin çıktı
Çok sayıda ülke yasaklamıştı! Yeniden izin çıktı
Altın fiyatları yükselecek
Altın fiyatları yükselecek
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli bugün atılıyor
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli bugün atılıyor
İşte yıl sonu dolar tahmini
İşte yıl sonu dolar tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankaların çalışma saatlerinde önemli değişiklik! İstanbul’da bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor?
İşte güncel banka çalışma saatleri!
Uzmandan aşı sonrasında altın ve borsa tahmini... Aşının altın fiyatları ve borsaya etkisi ne olur? Uzmandan borsa ve altın beklentisi yorumu!
Aşının altın fiyatları ve borsaya etkisi ne olur?
Motorinde indirim bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
İşte gümüşün son fiyatı... 19 Kasım 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! Gram gümüş ne kadar, yükselir mi?
Gümüş düşüşe geçti!
Asgari ücret zammı son durum... 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret zammı ne zaman?
1000 TL pandemi destek başvurusu... e-Devlet T.C. ile pandemi yardımı öğrenme ekranı! Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
1000 TL başvuruları devam ediyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.