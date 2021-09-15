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Karaman’da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor

15.09.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin elma deposu kentlerinden biri olan Karaman’da günlük 13 bin kişi, bahçelere elma toplamaya gidiyor.

Karaman’da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor

Türkiye’nin elma deposu kentlerinden olan Karaman’da elma hasadı devam ediyor. 15 Ağustos’ta başlayan ve 55 gün sürecek olan elma hasadında bu yıl 500 bin ton rekolte bekleniyor.

13 BİN KİŞİ TOPLAMAYA GİDİYOR

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, kentte elmanın istihdama ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi. Karaman’da 55 gün sürecek olan elma hasadının 15 Ağustos itibariyle başladığını belirten Bayram, “Karaman ağaç sayısında birinci, üretimde ise ikinci durumdadır. Bu yıl elma üretiminde 500 bin ton rekolte bekliyoruz. Karaman ekonomisine ciddi bir istihdam sağlayan elma bahçeleri birer bacasız fabrikadır.

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Hasat zamanı yaklaşık 13 bin kişi elma bahçelerine çalışmaya gidiyor. Bununda günlük istihdama katkısı 1 milyon 300 bin liradır. Hasat süresini 55 gün üzerinden hesapladığımız zamanda bu rakam 70 milyon lirayı geçiyor. Tabi sadece bunla kalmıyor. Elmanın sadece dalından toplanmasıyla işçiliği bitmiyor. Nakliye ile soğuk hava depolarına gidiyor. Bu soğuk hava depolarındaki paketleme bölümlerinde de çalışan çok sayıda kişi bulunuyor. Karaman ekonomisine ve istihdama sadece elmanın sağlamış olduğu para 100 milyon lirayı geçiyor” dedi.

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Genç yaşlı demeden bahçelere elma toplamaya giden kadın işçiler ise boş durmak yerine aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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