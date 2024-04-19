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Karar oy birliğiyle alındı! İzmir'de suya indirim

19.04.2024 20:46
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının ilk birleşiminde, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Karar oy birliğiyle alındı! İzmir'de suya indirim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı ikinci meclis toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında düzenlendi. 16 Nisan’da düzenlenen İlk meclis toplantısında, 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi sunulmuş, önerge değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edilmişti.

SUYA İNDİRİM KARARI

Komisyondan gelen değerlendirmeler sonucu, Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk birleşiminde görüşülen 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis’ten oybirliği ile geçti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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