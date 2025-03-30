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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Oranlar yeniden belirlendi

30.03.2025 09:51
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Demir yolu hattı, tramvay, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile gemi inşaat ve onarım işlerinde ödenen istihkak bedellerinde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Oranlar yeniden belirlendi

Yıllara sari inşaat işlerinde uygulanan tevkifat oranları yeniden belirlendi! Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük katkısı bulunan ve ulaştırma alanında stratejik öneme sahip demir yolu hattı, tramvay, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile gemi inşaat ve onarım işlerinde ödenen istihkak bedellerinde tevkifat oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Bu işler dışında kalan diğer yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ise bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden mevcut tevkifat oranı (yüzde 5) uygulanmaya devam edilecek.

Düzenlemeyle söz konusu işleri yapanlara yönelik istihkak ödemeleri üzerinden kesilecek vergi oranı da yüzde 1 olarak tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, böylece, gerek tersanecilik sektörünün rekabet gücünün artırılması gerekse Orta Vadeli Program'da öncelikli reform alanlarına yönelik düzenlemeler arasında yer alan lojistik altyapı ve demir yolu-liman bağlantılarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda gemi inşasıyla raylı sistem ve altyapı inşa işlerindeki finansman yükünün azaltılması, uluslararası rekabetin artırılması, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi adına, peşin alınan verginin yüzde 80'inden vazgeçilmiş oldu.

Karar, nisan ayı başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete İnşaat
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