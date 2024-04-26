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  4. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı binlerce personel alımı yapıyor

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı binlerce personel alımı yapıyor

26.04.2024 01:01
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Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacağını duyurmuştu. 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı binlerce personel alımı yapıyor

Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HİZMET BİRİMLERİ YENİDEN BELİRLENDİ!

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Sağlık Bakanlığı
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