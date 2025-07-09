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Bankada parası olanları ilgilendiriyor, faiz gelirleri... Karar Resmi Gazete'de! Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bankada parası olanları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre; mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranları artırıldı. Dolayısıyla yatırım fonu veya mevduatta parasını değerlendirenlerin faiz getirileri azalacak. İşte detaylar...

Bankada parası olanları ilgilendiriyor, faiz gelirleri... Karar Resmi Gazete'de! Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
Hande Dağ

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranları Resmi Gazete'de yayımlanan kararla artırıldı.

Bankada parası olanları ilgilendiriyor, faiz gelirleri... Karar Resmi Gazete de! Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı 1

Yatırım fonları yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükselirken, vadeli hesaplarda ise 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi.

Bankada parası olanları ilgilendiriyor, faiz gelirleri... Karar Resmi Gazete de! Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı 2

Buna göre; yatırım fonu ya da mevduatta parasını değerlendirenlerin faiz getirilerinin azalış göstermesi bekleniyor.

Bankada parası olanları ilgilendiriyor, faiz gelirleri... Karar Resmi Gazete de! Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı 3

NE KADAR FARK OLUŞTU?

Stopaj ana paradan değil faiz getirisinden kesiliyor.

Örneğin; 1 milyon TL, 32 günlük faize yıllık yüzde 48 faiz oranıyla bağlandığında aylık brüt faiz getirisi 42 bin 82 lira ediyor. Yüzde 15 stopajda 6312 lira kesiniti olurken son güncellemeyle yüzde 17,5'e çıkan stopajla beraber kesinti 7364 TL ediyor. Dolayısıyla arada 1052 TL'lik bir fark oluşuyor.

Bankada parası olanları ilgilendiriyor, faiz gelirleri... Karar Resmi Gazete de! Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı 4

Öte yandan vadesi gelmemiş ve mevcutta bulunan mevduat ve fonlarda eski stopaj oranları geçerli olacakken mevduatlarda vade yenilemede yeni stopaj geçerli hale gelecek. Fonlarda da mevcutta bulunan fonlar için eski oranlar geçerli olurken yeni fonlarda stopaj yükselecek. Mevcut fonlara ekleme yapılması durumunda da stopaj oranı yüzde 17.5’e yükselecek.

Bankada parası olanları ilgilendiriyor, faiz gelirleri... Karar Resmi Gazete de! Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı 5

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Stopaj
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