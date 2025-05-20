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Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi, evlerde kullanılan bu ürünlere dikkat

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleriyle güvensizlik ve riskler taşıyan ürünleri marka ve fotoğraflarıyla beraber duyurmaya devam ediyor. Son olarak Bakanlığın paylaştığı listede iki yeni ürün yer aldı. O ürünlerle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi. İşte detaylar...

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi, evlerde kullanılan bu ürünlere dikkat
Hande Dağ

Bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan ürünleri ifşa ederken bir yandan da Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün bildirimleri yaparak ürünlerin taşıdığı önemli riskleri duyurup ürünlere dair kararlar alıyor.

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Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı güvensiz ürün listesine iki yeni ürün eklendi. Ürünler adları, markaları ve fotoğraflarıyla beraber açıklandı.

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"YÜK TESTİNDE NUMUNE KIRILMIŞTIR"

Ürünlerden bir tanesi tabureler ürün grubundan Aslan marka basamak oldu. Ürün tanımı "Minik Basamaklar" olarak geçen ürün için güvensizlik nedeni olarak "Basamak ve platformların düşey statik yük testinde numune kırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Taşıdığı riskler olarak kesikler ve yaralanmalar belirtilirken ürüne dair piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma önlemi alındı.

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FOTOĞRAFLARI DA PAYLAŞILDI

Listedeki 20 Mayıs 2025 tarihli bir diğer ürün ise mobilya ürün grubundan Rumex marka katlanabilir masa oldu. Güvensizlik nedeni olarak "Masa altında keskin kenarlar ve köşeler mevcuttur. Masa altında 7 mm ila 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.

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Taşıdığı riskler olarak kesikler ve yaralanmalar belirtilirken ürüne dair piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

MedyaGoster (1)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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minik basamağı 2 yıldır kullanıyoruz henüz kırılmadı :)
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