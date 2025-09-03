FİNANS

Karar verildi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğrafları paylaşıldı

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleri ile ürünlerdeki güvensizlikleri ve riskleri duyurmaya devam ediyor. Bakanlık bunlarla ilgili hızla harekete de geçiyor. Bakanlığın yayınladığı güvensiz ürün bildirimleri listesine bir ürün daha eklendi. Söz konusu ürün, özellikle çocuk ürünü olması nedeniyle ebeveynleri yakından ilgilendiriyor. Ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. İşte detaylar...

Hande Dağ

Ticaret Bakanlığının yayınladığı güvensiz ürün bildirimleri listesine her geçen gün yeni ürünler ekleniyor. Bakanlığın yayınladığı listede söz konusu ürünleri güvensizlik nedenleri ve riskleri detaylarıyla açıklanıyor, ürünün markasına ve fotoğraflarına da yer veriliyor. Ürünlerle alakalı gerektiğinde piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararları alınıyor.

EBEVEYNLERİ İLGİLENDİRİYOR

Söz konusu listede bir yeni ürün daha yer aldı.

Özellikle bu ürün bir peluş oyuncak ürünü olduğu için ebeveynleri de yakından ilgilendiriyor.

Bakanlığın listesindeki o ürün; Sozzy Toys marka Pelüş Hayvanlar ürün grubuna ait peluş oyuncak oldu. Ürünün etiket adı ise "Neşeli Kat Kat Filim" olarak belirtildi.

Ürün güvensizlik nedeni olarak "Analiz raporuna istinaden ürünün oyuncağın yıkama sonrası numunesinde mor halka parçasındaki dikişin açıldığı ve 12 mm'lik probun bu açıklıktan girmesi nedeniyle Ts En 71 -1 standardının oyuncak güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Fiziksel Özellikler Kısım 5.2 Gerekliliğini Sağlamaması"" açıklaması yapıldı.

Ürünün taşıdığı riskler olarak ise "Boğulma (Ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer)" belirtildi.

KARAR VERİLDİ! TOPLATILIYOR

Ürünle alakalı alınan önlem ise piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma oldu.

O ürün için yapılan bildirimde ürünün fotoğrafları da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ürün yasak
