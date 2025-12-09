FİNANS

'Kararname yayımlanabilir' Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücret ne kadar olacak? Ortalama maaş olan asgari ücret için geri sayım başladı. Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. 2026'da asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken aynı zamanda bölgesel asgari ücret tartışmaları da devam ediyor. SGK Uzmanı Murat Göktaş, yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam geleceğini ve bölgesel asgari ücret ile ilgili tartışmaları Mynet'e değerlendirdi.

Mynet Özel Haber
Ezgi Sivritepe

Ezgi Sivritepe|Mynet Özel

Asgari ücretli geri sayıma başladı! Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı yakından takip ediliyor. Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek. TÜRK-İŞ'in komisyona katılıp katılmayacağı ve masada nelerin konuşalacağı merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Komisyon bir araya gelmeden önce ise SGK Uzmanı Murat Göktaş, Mynet'e açıklamalarda bulundu. Göktaş, hükümetin asgari ücret ile ilgili bir hazırlıklarının olup olmadığına ilişkin, şunları söyledi:

"Hükümetin asgari ücrete karar verdiğini düşünmüyorum. Ancak, hükümetin asgari ücrete bakış açısı ile işçi ve işveren sendikalarının bakış açısı biraz farklı. İşçi sendikası gerçekleşen enflasyon üzerinden bir rakamın ortaya çıkmasını istiyor. Hükümet ve işveren tarafı ise asgari ücretin 2026 yılına ilişkin olduğunu dolayısıyla yeni yılın hedeflenen enflasyonun baz alınarak asgari ücretin belirlenmesini istiyorlar. Bundan dolayı asgari ücretin yüzde 25'lerde zamlanacağını düşünüyorum"

Tespit komisyonunun 15 üyeden oluştuğunu en az 10 üyenin ortak kararı ile asgari ücretin belirlendiğini hatırlatan Göktaş, TÜRK-İŞ'in masaya oturup oturmayacağına yönelik ise şu cevabı verdi:

"TÜRK-İŞ bir sendika olduğu için zaman zaman masadan kalkarak asgari ücreti hükümetin ve işveren sendikasının belirlemesine müsaade etmesini doğru bulmuyorum. TÜRK-İŞ Başkanı bu konu ile ilgili tek başına karar vermeyecek. Bununla ilgili bir kurul kurulmuştu. Dışarıya sızan haberlere göre, kurulda 5'er kişi işveren ve işçi sendikasından, 1 kişi ise hükümetten olacağı söylenmişti. Ancak bu çok bir şey değiştirmiyor. Asgari ücret görüşmelerine TÜRK-İŞ'in eleştirelere rağmen katılım sağlamayacağını düşünüyorum"

KOMİSYONUN DÜZENİ DEĞİŞECEK Mİ?

Masaya oturmamalarının nedeni olarak, 'Otursak da bir şey değişmiyor' düşüncesinde oldukları için böyle bir karar alındığını belirten Göktaş, "Katılsalar bile biraz alt seviyede bir katılım sağlayacaklar. Komisyonunun yapısının değişmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması lazım ki Aralık ayındayız, eğer olursa Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yayımlanabilir" cümlelerini kurdu.

"REFAH SEVİYESİ DENGELENİR"

Bölgesel asgari ücretin Türkiye'de daha iyi olabileceğini belirten Göktaş, metropolde yaşayan biri ile Anadolu'nun bir kasabasında yaşayanın aynı maaşı almaması gerektiğini söyleyerek, "Ücretlerin aynı standartta olması biraz sıkıntılı bir durum. Şu anda konuşulan asgari ücret ev kirasını bile karşılayamıyor. İşveren yatırımlarını da Anadolu'ya çekebilirsiniz. İstanbul'da beklenen depreme yönelik de bir tedbir alınmış olur. Bölgesel asgari ücret kişilerin refah seviyesinin biraz olsun dengelenmesine yol açar" deyip bölgesel asgari ücretin gelir adaletini sağlayacağını da kaydetti.

ASGARİ ÜCRETLİ 2026'DA GEÇİNEBİLECEK Mİ?

Asgari ücretlinin 2026'da geçinip geçinemeyeceğine yönelik ise Göktaş, şu sözleri ifade etti:

"Hedeflenen enflasyona göre asgari ücretin artırılması bir çözüm değil. Önemli olan şu: Fiyat artışlarının kontrol altına alınması. Hızlı bir şekilde raflarda fiyatlar artarsa günün sonunda alınan zam eriyip giderse çok da bir şey değişmemiş olur. Ocak ayında yüzde 50 zam yapsanız ertesi gün raflarda fiyat değişirse asgari ücretlinin cebine giren para yine eriyecek. Hedeflenen enflasyondan ziyade gerçekleşen enflasyona göre bir rakam belirlenmesi gerekiyor. Fiyatların kontrol altında tutulacağı bir mekanizmanın geliştirilmesi gerekiyor"

ÜST DÜZEY MEMURA SEYYANEN ZAM

Son olarak üst düzey memurlara yönelik yapılması planlanan ancak reddedilen 30 bin TL'lik seyyanen zam için de konuşan Göktaş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kariyerli mesleklere zam yapılması elzem hale gelmiştir. Bu kişiler çok ciddi koşullar altına zor sınavlardan geçerek buralara geliyorlar. Yaptıkları aldıkları sorumluluklar riskli. Ailelerinden uzakta zor bir iş hayatları var. Bu kişilerin maaşlarının en kısa sürede iyileştirilmesi gerekiyor"

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret zam oranına ilişkin yüzde 20'den yüzde 40'a kadar farklı ihtimaller gündemde. İşte farklı zam oranı senaryolarına göre muhtemel asgari ücret tutarları:

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
