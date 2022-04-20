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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden OGS açıklaması! Cihaz bedelleri iade edilecek mi?

20.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) aldı. Bu düzenlemenin ardından gözler, OGS kullanmak için belirli bir depozito (güvence bedeli) karşılığında cihaz alan vatandaşların ödediği paraların iade edilip edilmeyeceğine çevrilmişti. Konuyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden OGS açıklaması! Cihaz bedelleri iade edilecek mi?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair habere yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların geçiş sürecinde ücretsiz olarak hızlı geçiş sistemi (HGS) cihazı ile değiştirildiğini bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS cihaz bedelidir. OGS cihazları 31 Mart 2022'ye kadar kullanılmış ve HGS'ye geçiş sürecinde HGS cihazı ile ücretsiz olarak değiştirilmiştir."(AA)


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