Karayolları Genel Müdürlüğü, hisse devrinin; 3,1 milyar dolar (USD) yatırım değerine sahip otoyolun ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün satışı anlamına gelmediğini açıkladı.

KGM’den yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy arası ve bağlantı yolları ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de dahil olduğu kesimin Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılmasına ilişkin olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ile Görevli Şirket ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. arasında 28 Mayıs 2013 tarihinde imzalanan ve sözleşme kapsamında yapımı tamamlanan otoyolun 26 Ağustos 2016’da trafiğe açıldığı hatırlatılarak, "Görevli Şirket’in yüzde 51 hissesinin satılması yönünde bugüne kadar Genel Müdürlüğümüze yapılan resmi bir başvuru bulunmamaktadır. Ancak bu konuda çalışmaların devam ettiği, hisse devri ile yeni ortaklık yapısının yüzde 49 - yüzde 51 şeklinde olacağı öngörülmektedir. Bu hisse devri; 3,1 milyar dolar (USD) yatırım değerine sahip otoyolun ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün satışı anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifade ile, ’Uygulama Sözleşmesinde’ açıklandığı üzere otoyol kesiminin sözleşmeye uygun olarak işletme hakkına sahip olan Görevli Şirket’in yüzde 51 hissesinin borçlarıyla birlikte devrini ifade etmektedir. Projeye ortak olacak şirket, projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yükümlülükleri de hissesi oranında üstlenecektir" denildi.

Projenin yapımında kullanılan kredinin daha uygun koşullarda yeniden yapılandırılmasını da sağlayacak olan söz konusu hisse satışı ile ülkemize yaklaşık 2.800.000.000 USD kaynak girişinin sağlanacağının tahmin edildiği kaydedilerek, "Bu tutar, Türkiye’nin gerçekleştirdiği bir projeye bir defada sağlanan en büyük finansal kaynaklardan biri olup, bu hisse talebi, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Hisse devri sadece işletme dönemine yönelik olup; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol, işletme dönemi sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilecektir" ifadesi kullanıldı.

