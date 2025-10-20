FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Karayollarında 'EDS' düzenlemesi! Cezaların yüzde 30'u belediyelere gidiyordu: AK Parti harekete geçti

AK Parti, trafikte yeni düzenleme için harekete geçti. Mevcut kanunlara göre EDS'den kesilen cezaların yüzde 30'u yerel yönetimlere aktarılıyordu. Bu durumun bazı ilçelerde gelir kapısı olduğu belirtildi. Yeni dönemle birlikte bu yüzde 30'luk gelir ya sınırlandırılacak ya da tamamen ortadan kaldırılacak.

Karayollarında 'EDS' düzenlemesi! Cezaların yüzde 30'u belediyelere gidiyordu: AK Parti harekete geçti
Ufuk Dağ

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nden yerel yönetimlere sağlanan yüzde 30'luk kurulum payından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026'yı işaret ederek, "EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız" dedi. AK Parti kaynakları ise EDS'lerin kurulumdan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması ya da kurulumun devlet eliyle yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti. Karayolları Trafik Kanununda yapılacak değişiklikleri içeren yasa teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edilirken, İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) üzerinde çalışma başlattı.

Karayollarında EDS düzenlemesi! Cezaların yüzde 30 u belediyelere gidiyordu: AK Parti harekete geçti 1

GELİRİN YÜZDE 30'U BELEDİYELERE GİDİYOR

Geçtiğimiz hafta AK Partili milletvekillerini konuya ilişkin bilgilendiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Önümüzdeki yıl yani 2026'da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız. Özellikle bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bir bütçe geliri kalemi haline getirmesinden kaynaklı rahatsızlığı ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

REVİZYON YOLDA

Sabah'ta yer alan habere göre parti kaynakları ise, Aralık 2015'te Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle hayata geçirilen TEDES tedbirlerinde revizyona gidileceğini söyledi. Mevcut düzenlemede, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tedbir sisteminden belediyeler de pay alıyor. Kurulum ve bakım giderleri için TEDES ile ilgili trafik cezalarından aylık gelirlerin yüzde 30'u yürürlükteki kanuna göre belediye bütçesine aktarılıyor.

Karayollarında EDS düzenlemesi! Cezaların yüzde 30 u belediyelere gidiyordu: AK Parti harekete geçti 2

EDS'DEN TAŞERON DA PAY ALIYOR

Yürürlükteki düzenlemeye göre, EDS kurulumu nedeniyle kesilecek trafik para cezalarının yatırım maliyetini karşılayacak düzeye kadar yüzde 30'u, sonrasında yüzde 15'i hizmet bedeli adı altında belediye ve dolayısıyla da şirketlere aktarılıyor. 200 metre gibi kısa mesafelerde dahi hız limitlerinde ani değişme neden olan bu duruma dair çok sayıda bulgu da kayıtlara geçti. Bu nedenle de temel amacı can güvenliğini sağlamak ve olası trafik kazalarının önüne geçmek olan uygulamadan yerel yönetimlerin haksız kazanç sağlamasının önüne geçilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altınla depozito, dövizle kira derken...Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altınla depozito, dövizle kira derken...
'Bu fiyatlardan satacağız' 450 bin TL'den 600 bin TL'ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor'Bu fiyatlardan satacağız' 450 bin TL'den 600 bin TL'ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor

Anahtar Kelimeler:
trafik cezası ak parti belediye Edson Alvarez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.