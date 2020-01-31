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KARDEMİR’den demir yolu sektörüne yeni ürün

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), rayların beton travers ile bağlantısını sağlayan ray klipsi imalatına uygun 38Si7 kalitesinde kangal üretimine başladı.Şirketten yapılan açıklamada, katma değeri yüksek yeni ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, mevcut ürün çeşitliliğini artırarak otomotiv, savunma, makine imalat sanayi ve demir yolu sektörüne yönelik vasıflı çelikler üretmeye devam edildiği bildirildi.Açıklamada, "Demiryolu sektöründe kullanılan ve rayların beton travers ile bağlantısını sağlayan ray klipsi imalatına uygun, 38Si7 kalite kangal deneme üretimlerini Çubuk ve Kangal Haddehanesinde başarıyla tamamlayan şirketimiz, ilgili kalitede seri üretimlere başlamıştır.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), rayların beton travers ile bağlantısını sağlayan ray klipsi imalatına uygun 38Si7 kalitesinde kangal üretimine başladı.
Şirketten yapılan açıklamada, katma değeri yüksek yeni ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, mevcut ürün çeşitliliğini artırarak otomotiv, savunma, makine imalat sanayi ve demir yolu sektörüne yönelik vasıflı çelikler üretmeye devam edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Demiryolu sektöründe kullanılan ve rayların beton travers ile bağlantısını sağlayan ray klipsi imalatına uygun, 38Si7 kalite kangal deneme üretimlerini Çubuk ve Kangal Haddehanesinde başarıyla tamamlayan şirketimiz, ilgili kalitede seri üretimlere başlamıştır. Ağırlıklı olarak ithalat yoluyla tedarik edilen 38Si7 kalitesindeki kangal üretimlerinin şirketimizde gerçekleştirilmesi ile ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı verildiği gibi, uluslararası pazarlara ihracat da yapılacaktır" denildi.

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