KARDEMİR'in ürettiği "38Si7 kalite kangal" ile ithalatın önüne geçilecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR), "38Si7 kalite kangal" deneme üretimlerinin başarıyla tamamladığı ve seri üretime başlandığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, şirketin katma değeri yüksek yeni ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, mevcut ürün çeşitliliğini artırarak otomotiv, savunma, makine imalat sanayi ve demir yolu sektörüne yönelik vasıflı çelikler üretmeye devam ettiği belirtildi.

Demir yolu sektöründe kullanılan ve rayların beton travers ile bağlantısını sağlayan ray klipsi imalatına uygun "38Si7 kalite kangal" deneme üretimlerinin çubuk ve kangal haddehanesinde başarıyla tamamlandığı ve seri üretimlere başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağırlıklı olarak ithalat yoluyla tedarik edilen 38Si7 kalitesindeki kangal üretimlerinin şirketimizde gerçekleştirilmesi ile ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı verildiği gibi uluslararası pazarlara ihracat da yapılacaktır."

