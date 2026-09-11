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Kargo bekleyenler dikkat! Telefonunuza gelen o mesaj tuzak çıktı

Her gün onlarca kişiye ulaşan o mesajın arkasından bambaşka bir tuzak çıkıyor. Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı.

Kargo bekleyenler dikkat! Telefonunuza gelen o mesaj tuzak çıktı
Aleyna Türkmen

Dolandırıcılar, kargo şirketlerinin adını kullanarak vatandaşları hedef alan yeni bir yöntem geliştirdi. Son dönemde yaygınlaşan sahte mesajlarla kişilere, kargolarının teslim edilemediği ve adres bilgilerinin güncellenmesi gerektiği bildiriliyor. Mesajlarda yer alan bağlantılar üzerinden ise vatandaşların kart bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor.

Dolandırıcıların kullandığı mesajlarda genellikle, “Adresiniz eksik. Kargonuz teslim edilemedi. Adresinizi güncellemek için bağlantıya tıklayınız.” ifadeleri yer alıyor. Gerçek kargo şirketlerinin isim ve logolarının da kullanıldığı bu mesajlar, ilk bakışta sıradan bir bilgilendirme gibi görünebiliyor.

Kargo bekleyenler dikkat! Telefonunuza gelen o mesaj tuzak çıktı 1

GERÇEK KARGO SİTESİNİ TAKLİT EDİYORLAR

Mesajdaki bağlantıya tıklanması halinde kullanıcılar, gerçek kargo şirketlerinin internet sitelerini taklit eden sahte sayfalara yönlendiriliyor. Logo ve sayfa tasarımının gerçeğiyle benzer olması nedeniyle sitenin sahte olduğunu ilk bakışta anlamak kolay olmayabiliyor.

Kanal D Haber’de yer alan habere göre, sahte sayfada bu kez küçük bir ödeme talebiyle karşılaşılıyor. Kargonun yeniden dağıtıma çıkarılması gerekçesiyle vatandaşlardan 5 ya da 10 lira gibi düşük miktarda ödeme yapmaları isteniyor. Ancak dolandırıcıların asıl amacı bu küçük ödemeyi almak değil, kart bilgilerine ulaşmak.

Kargo bekleyenler dikkat! Telefonunuza gelen o mesaj tuzak çıktı 2

HEDEFTE KART BİLGİLERİ VE DOĞRULAMA KODU VAR

Ödeme işlemi sırasında kart numarası ve son kullanma tarihi gibi bilgiler istenirken, en kritik aşamada bankadan gelen doğrulama kodunun da paylaşılması hedefleniyor. Bu kodun dolandırıcılarla paylaşılması durumunda ise risk çok daha büyük hale geliyor.

Dolandırıcılar ele geçirdikleri kart bilgileri ve doğrulama kodlarını kullanarak vatandaşların hesaplarını boşaltabiliyor.

Kargo bekleyenler dikkat! Telefonunuza gelen o mesaj tuzak çıktı 3

SMS'TEKİ LİNKE TIKLAMAYIN

Bu tür dolandırıcılık girişimlerinden korunmak için SMS yoluyla gönderilen bağlantılara tıklanmaması gerekiyor. Kargo bekleyen vatandaşların, işlem yapmak için mesajdaki linki kullanmak yerine ilgili kargo şirketinin resmi internet sitesine doğrudan girmesi ve site adresini tarayıcıya kendisinin yazması öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kargo
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
peki bunu nasıl ayırt edeceğiz kargo tel.b8le tutuyorsa
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