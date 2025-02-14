FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Karneyle almaya başlamışlardı! O ürünün kıtlığı sonrası Türkiye'den talep ettiler, 15 bin tonluk anlaşma

Karneyle almaya başlamışlardı! O ürünün kıtlığı sonrası Türkiye'den talep ettiler, 15 bin tonluk anlaşma

14.02.2025 13:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, geçen yıl deneme alımları yapan ABD ile haziran ayına kadar çıkışı yapılacak yaklaşık 15 bin ton yumurta talebi için ön anlaşma yapıldığını belirterek, "ABD, çok süreceğini tahmin etmediğimiz kuş gribi salgını geçene kadar ihtiyacını güvenli ve tedarik gücü yüksek olan Türkiye'den sağlayacak" dedi.

Karneyle almaya başlamışlardı! O ürünün kıtlığı sonrası Türkiye'den talep ettiler, 15 bin tonluk anlaşma

ABD'de son dönemde yaşanan kuş gribi salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi. Ürün fiyatları ocakta aylık bazda yüzde 15,2 artarken, bu Haziran 2015'ten bu yana kaydedilen en büyük fiyat yükselişi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda yıllık fiyat artışı da yüzde 53'ü buldu.

Salgın nedeniyle ülkede geçen hafta itibarıyla 21 milyonun üzerinde kuş itlaf edildi. Üretimin sekteye uğramasıyla ABD'nin yumurta ithalatı Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artmıştı. ABD bu gelişmelerin ardından, en son Ocak 2023'te yumurta ithal ettiği Türkiye'den yumurta alımı gerçekleştirdi.

AA-20250208-36988243-36988220-KUS_GRIBI_TESPIT_EDILMESININ_ARDINDAN_NEW_YORKTA_KUMES_HAYVANI_PAZARLARI_KAPATILDI (1)

YUMURTA ÜRETİMİNDE YETERLİ

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, ABD'nin Türkiye'den yumurta alımıyla ilgili talebi olduğunu ifade ederek, "Belli bir rakam paket halinde onların talebi var. O paketi karşılamak üzere hazırlığımız var ve yeterli miktarda üretimimiz mevcut" diye konuştu.

Afyon, uzak ve okyanus ötesi pazar olduğu için ABD'ye "medium" tabir edilen orta büyüklükteki yumurtaların gönderildiğini bildirdi.

AA-20250213-37038335-37038326-ABDDE_KUS_GRIBI_SALGINIYLA_ORTAYA_CIKAN_KRIZ_YUMURTA_FIYATLARINI_ARTIRDI

İÇ PİYASA ETKİLENİR Mİ?

Bu kapsamda, yumurtada hedeflenen ihracatın üstünde bir ihracat yapılmadığına işaret eden Afyon, şunları kaydetti:
"Ramazan ayı öncesi bu ihracatın iç piyasa fiyatlarına etkisi olur algısı yaratmasın. Çünkü mevcut ihracata hazırlanmış yumurtalarımız bugün X ülkesine gider, yarın Y ülkesine gider, onlar değişebilir. Ama sayı olarak iç tüketimden kesilmez.

Amerika'ya olan ihracat veya Amerika'dan bize olan talep iç piyasa fiyatlarını kesinlikle etkilemez. İç piyasa dinamikleri kendi içinde, ihracat rakamları kendi içerisinde şekilleniyor. Ramazan yaklaşırken Amerika'ya giden yumurtaların iç tüketime fiyat olarak tehdit olarak algılanmaması gerekir."

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TALEP VAR

AA-20250213-37038335-37038333-ABDDE_KUS_GRIBI_SALGINIYLA_ORTAYA_CIKAN_KRIZ_YUMURTA_FIYATLARINI_ARTIRDI

Afyon, Türkiye'nin ihracat için yeterli olanın üzerinde üretimi olduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Yani yüzde 100 yeterliliğimizden sonra yüzde 15-25 arası değişen ihracat için yeterliliğimiz var. İç piyasanın ihtiyacını karşılıyoruz, bu üretimden fazlasını Körfez'e, Uzak Doğu'ya veya Avrupa Birliği'ne (AB) gönderiyoruz. Çünkü bu dönemde AB'den de talepler var. ABD'de yaşanan kuş gribi salgını kaynaklı arz daralması var. Beklenenden fazla hayvan varlığı kayıpları olunca dışarıdan yumurta alma ihtiyacı hissettiler. 2024 yılında deneme alımları yapan ABD ile haziran ayına kadar çıkışı yapılacak 15 bin ton civarı yumurta talep ön anlaşması yapıldı. Bu miktarı temin edecek firmalarımız diğer ülkelere yaptığı miktardan keserek yapacak. Türkiye, yumurta üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden birisi. ABD'nin diğer ülkelerden yumurta tedarik etme şansı da bu anlamda zayıf. ABD, çok süreceğini tahmin etmediğimiz kuş gribi salgını geçene kadar ihtiyacını güvenli ve tedarik gücü yüksek olan Türkiye'den sağlayacak."

Yumurta fiyatları 2 kat arttı! Restoranlar ek ücret almaya başladı Yumurta fiyatları 2 kat arttı! Restoranlar ek ücret almaya başladı

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
kuş gribi abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk Konsolosluğu önünde ortalık fena karıştı

Türk Konsolosluğu önünde ortalık fena karıştı

Cumhurbaşkanı adayını tiye aldı: "Erdoğan 'eyvah' demiş, İmamoğlu titremiş"

Cumhurbaşkanı adayını tiye aldı: "Erdoğan 'eyvah' demiş, İmamoğlu titremiş"

Kripto dünyası bununla çalkalandı!

Kripto dünyası bununla çalkalandı!

ÖTV'siz KDV'siz aracı duyan hurda araba alıyor!

ÖTV'siz KDV'siz aracı duyan hurda araba alıyor!

Altın 8 kere rekor kırdı! 'Canını sıkan veriler gelse de...'

Altın 8 kere rekor kırdı! 'Canını sıkan veriler gelse de...'

Tepkiler sonrası TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan'dan ilk açıklama

Tepkiler sonrası TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan'dan ilk açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.