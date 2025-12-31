Kart faizinden faturaya, poşetten pasaporta! Yeni yıl tarifesi: Yarın hepsi değişiyor

2025 yılı geride kalırken, 2026 yılı heyecanla beklenmeye başlandı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da değişiklikler yaşanacak. Kredi kartından faturalara, vergiden EFT'ye, köprü ve otoyol ücretinden poşete kadar birçok kalemde değişiklikler olacak.

KREDİ KARTI FAZİLERİNDE İNDİRİM

Merkez Bankası'nın aldığı karar, kredi kartlarındaki faizleri etkiliyor. Yeni yılda kredi kartı faizlerine indirim uygulanacak. Karar doğrultusunda kart faizlerinde yaklaşık 0,25 indirim uygulanacak. 30 bin lira ve altında kredi kartı borçlarına azami faiz oranı yüzde 3,75 olarak uygulanacak. 30 bin ila 180 bin lira arasındaki borçlarda ise bu oran yüzde 3,75 olacak. 180 bin lira ve üzeri borçlarda ise faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlendi. Nakit avans kullanımında ise faiz oranı yüzde 4,25 olacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA DEĞİŞİKLİK

Elektrik faturasında da uygulanan devlet desteğinde yeni yılda değişiklik yaşanacak. Elektrik faturalarına uygulanan devlet desteği yeni yılda 5 bin kilowatt saatten 4 bin kilowatt saate düşecek. Bu kapsamda 984 lira üzerinde elektrik faturası olanlar devlet desteğinden yararlanamayacak.

MTV'DE ARTIŞ ORANI YÜZDE 18,95

Motorlu taşıtlar vergisi de 2026 yılında yüzde 18,95 oranında artış yaşayacak. Vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayınlandı.

EFT'DE DÜZENLEME! KAYNAĞI VE NEDENİ AÇIKLANACAK

2026 yılında EFT ve havale işlemlerinde 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedeni açıklamalı olarak bildirilecek.

Zorunlu trafik sigortasında da değişiklik yaşanacak. Araç filosu olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirim yapılan poliçelerde artık 5 araçtan sonra tüzel kişi fiyatlandırması yapılacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA YENİ TARİFE

Köprü ve otoyollarda da 2026 yılında değişiklikler olacak. Yapılan zamların ardından; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yön geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise 795 TL'den 995 TL'ye yükseltildi.

Prim sistemlerinde de değişiklik olacak. Asgari ücretin 7 buçuk katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı 9 katına çıkarılacak.

PASAPORT, KİMLİK, EHLİYET ÜCRETİ

Pasaport, Kimlik, ehliyet ücretlerinde de artış yaşanacak. Buna göre bin 135 lira olan pasaport bedeli bin 351 liraya çıktı. Ehliyet ücreti ise bin 420 liradan bin 690 liraya, kimlik kartı bedeli ise 185 liradan 220 liraya yükselecek.

TRAFİK CEZALARINDA DA DEĞİŞİKLİK VAR

Yeni yılda trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak için uygulanan trafik cezalarında yüzde 25,49 oranında yükselecek. Kırmızı ışıkta geçme ve trafikte telefon ile konuşma cezası 2 bin 719 liraya, hız sınırını yüzde 50'ye kadar aşmanın cezası 5 bin 662 liraya, alkollü araç kullanma cezası 11 bin 629 liraya çıkacak.

POŞET 1 LİRA OLACAK

Poşet fiyatı da artan kalemler arasında yer aldı. Buna göre 2026 yılı itibarıyla poşet fiyatı 1 lira olacak.