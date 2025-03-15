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Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor, esnaf dar boğaza girince vatandaşa yüklendi! 'Talebin artması tesadüf değil'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.03.2025 10:06
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Bankaların POS cihazlarından aldığı komisyon miktarının yüzde 4 seviyesine gelmesi ile bazı esnaflar POS komisyonu ödememek için müşterisinden ödemesini peşin veya IBAN yolu ile yapmasını talep ediyor. Ödemeyi POS cihazı ile gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise komisyon ücreti ile beraber ödemelerini gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili Ekonomist Erol Taşdelen açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor, esnaf dar boğaza girince vatandaşa yüklendi! 'Talebin artması tesadüf değil'

Ekonomik zorluklar vatandaşları zorlarken geçim derdinde olan esnaflar da kazançlarını düşürmemek için POS cihazlarına komisyon ödemek istemiyor. Bankalar komisyon olarak yüzde 4'e varan kesintileri yapması nedeniyle bazı esnaflar müşterilerinden ödemelerini nakit veya IBAN yolu ile gerçekleştirmesini talep ediyor.

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Bazı işyeri sahipleri ise ürünlerini kartlı ve kartsız ödeme olarak ayırmaya da başladı. Nakit ödeme ile kartlı ödeme arasında 30 liraya varan farklar ise dikkat çekiyor. İşyeri sahiplerinin nakit ve IBAN ödemeyi tercih etmeleri ve kartlı alışverişe fiyt farkı koymaları nedeniyle vatandaşlar taksitli ödeme seçeneğinden de faydalanamıyor.

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Nefes gazetesine konuşan Ekonomist Erol Taşdelen, POS cihazı komisyonlarının müşteriye enflayson olarak yansıdığını belirterek, "Aynı POS cihazını birden fazla bankanın aynı anda kullanmasına rağmen esnaf 4 banka ile çalışıyorsa 4 banka da aynı cihaz için bakım ücreti, yazılım ücreti, ekstre gönderme ücreti, POS kayıp / hasar aksesuar ücreti, bakım ücreti, kota ücreti, paket ücreti adı altında komisyon dışında ek ücretler tahsil ediliyor” sözlerini kullandı.

9 PAKET SİGARA SATIP 1 PAKET KAR ELDE EDEBİLİRSİNİZ

Sigara örneği veren Taşdelen, yüzde 4 komisyon ödeyen bir satıcının 9 adet kartla ödeme yapılan sigara satarak 1 paket sigara karını elde edebileceğini ifade etti.

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Bankalar ayrıca kart limiti aşım ücretlerini de vatandaşlara yansıtıyor. Taşdelen, komisyon oranı yanında yasal olmamasına rağmen müşteriden 10-15 gün hatta 20 gün komisyonunu ödediği paranın vadesizde kalmasını isteyen bankalar arttığını söyleyerek, "Esnafın niçin kart kullanmayın IBAN’a gönderin talebinin arttığı tesadüf olmadığını anlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı pos cihazı komisyon
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