Kart numarası nedir? Kart numarası nerede yazar, kaç haneli? Kart numarası öğrenme

Modern bir toplumun ekonomik olarak işleyebilmesinde bankacılık sektörü büyük önem taşır. Milyonlarca insanın alışveriş ve nakit akışı saniyeler içinde bankalar tarafından mümkün kılınır. Bu yüzden kullanıcıların finansal işlemlerinde bankaları kullanması hem ihtiyaç hem de gereklilik halini almıştır.

Kullanıcıların bankalardaki bilgi ve işlemleri eşsiz olarak tasarlanmaktadır. Her kullanıcı kendi istek ve tercihleri konusunda işlem yapabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için kullanıcıların da bankaların araçlarıyla koordine hareket etmesi beklenir.

Kart numarası nedir?

Kart numarası banka tarafından tanımlanan numaralardır. Türüne bağlı olmaksızın herhangi bir kartın numaraya sahip olması zorunludur. Banka kartları da temelde iki özelliktedir. Bunlardan birisi hesap bilgilerinizin yer aldığı ve sadece hesabınıza gelen ekonomik varlıkları kullanmanıza olanak sağlayan banka/hesap (debit card) kartlarıdır.

Hesap kartları ile size ait varlıklar üzerinden işlemlerde bulunabilirsiniz.

Diğer kart türü olarak da kredi kartları mevcuttur. Kredi kartları bankaların sizle olan ilişkilerine göre belirlediği kural ve oranlarda size özel tanımladığı, geri-ödemeli varlıksal limittir. Belirli bir sürecin sonunda kullandığınız bedeli geri ödemeniz gerekir. Her iki kart türü de size özel tahsis edilir ve size ait olsa da ikisi birbirinden ayrı değerlendirilir ve numaralandırılır. Bu yüzden banka kimliğiniz olarak kartlarınıza işlenen numaralar eşsizdir.

Kart numarası kaç haneli olur?

Kart numarası size özel tahsis edilen fiziki kartların ön ya da arka yüzünde 16 haneli olarak yazmaktadır. Bir fiziki kartta hem hesap hem de kredi kartı mevcut olabilir. Her iki kart özelliği için de ayrı kart numarası tanımlanır. Bazı bankalarda başlangıç ya da bitiş rakamına göre kartların türü anlaşılabilir.

Kart numarası nerede yazar?

Kart numarası size verilen fiziki kartların ön veya arka yüzünde yazar. Çift özellikli tanımlanan hesap/kredi kartlarında genellikle üstte yazan hesap, altta yazan kredi kartı numarasıdır. Ayrıca kartlarınıza bağlı olarak dijital ya da sanal kart da oluşturabilirsiniz. Dijital ve sanal kartlarınızın numarasını öğrenme işlemi için banka uygulamanıza girip "sanal kart bilgilerini öğrenme" kısmından öğrenebilirsiniz.

Kart numarası öğrenme yöntemleri

Fiziki kartların kart numaralarını öğrenmek için alternatif tek yol, şubeye gidip kimlik bilgilerinizle talep etmenizdir. Telefon ya da e-posta yoluyla kart bilgileriniz sizinle güvenlik sebebiyle paylaşılmaz.

Banka hesap kartları/Banka kredi kartları özellikleri ve ayrımları nelerdir?

Banka kartlarınızın her birinde son kullanma tarihi mevcuttur. Son kullanma tarihi gelen kartlarınızı yenilemeniz gerekmektedir. Aksi halde işlem yapamazsınız. Kartlarınızı aynı kart numarası ile yenileyebilirsiniz. Ancak kayıp ya da çalıntı sebebiyle yeni kart başvurusunda bulunursanız bankanız size yeni bir kart numarası tahsis edecektir.

Aynı fiziki kartta yer alan hesap ve kredi kartlarının son kullanma tarihi aynı olabilir. Ancak güvenlik amacıyla kullanılan üç haneli CVC kodları farklı olacaktır. Kart numaralarınızın eşsiz olması aynı zamanda bir güvenlik önlemidir.

Kart bilgilerinizi kesinlikle kimseyle paylaşmamanız ve şüpheli işlemlerde derhal bankanıza bildiride bulunmanız gerekmektedir. Kartlarınızı bankacılık uygulamanızdan devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece bulma imkanınızın olduğu durumlarda yeniden kart çıkarma işlemiyle uğraşmamış olursunuz.