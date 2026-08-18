FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kartlı ödemeler temmuzda 3 trilyon liraya yaklaştı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı.

Kartlı ödemeler temmuzda 3 trilyon liraya yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi, temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı 223,2 milyon, ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 arttı, ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artarak 476,2 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuzda yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 38, banka kartlarında yüzde 39 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 43 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 11 artarak 2 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 181,3 milyonunu kredi kartları, 783,5 milyonunu banka kartları, 33,2 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

Ödeme sayılarında büyüme oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartları ve banka kartlarında yüzde 12 artış yönünde oldu. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısı ise yüzde 35 azaldı.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 908,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 34 artarak 908,9 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

Aynı dönemde internetten kartlı ödeme sayısı ise yüzde 11 artarak 258,7 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1 milyar 336,8 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise aynı dönemde yüzde 44 artarak 1 trilyon 15,3 milyar liraya yükseldi. Temmuz ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın bir aşağı bir yukarı: Sefer Şener Eylül ayını işaret ettiAltın bir aşağı bir yukarı: Sefer Şener Eylül ayını işaret etti
İtalyanlar 'zor' diye bıraktı: Türkiye'deki ilçe rekora gidiyorİtalyanlar 'zor' diye bıraktı: Türkiye'deki ilçe rekora gidiyor

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Banka kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Öğrencilerle valiz valiz para trafiği

Öğrencilerle valiz valiz para trafiği

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.