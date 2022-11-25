Kaşar peynirinin fiyatı kırmızı eti geçti! Vatandaş ise çareyi arta kalan peynirde buldu: Peki fiyatlar neden arttı?

Kaşar peynirinin fiyatı et fiyatlarını sollarken, fiyatlar cep yakar hale geldi. Artan enflasyon süt ve süt ürünlerinin de fiyatını etkilerken, kahvaltıların vazgeçilmezi olan kaşar peynirinin kilosu 155 TL'den satılıyor. Kırmızı etin kilosu ise 115 TL'den satışta.

VATANDAŞ ARTA KALAN PEYNİRİ ALIYOR

Eski kaşar peynirinin fiyatı ise adeta uçtu. Eski kaşar peyniri en pahalı peynirlerden biri oldu. Peynir fiyatları yükselince vatandaş çareyi ise kesilirken arta kalan peynirde buldu. Bu peynir, fiyatları kendi arasında yarışan diğer peynirlere göre daha uygun olduğu için vatandaş tarafından tercih edilmeye başlandı.

FİYATLAR NEDEN ARTTI?

CNN Türk'ün haberine göre, süt üreticileri bir süredir yem fiyatlarının pahalılığından şikayet ediyor. Hayvanını beslemekte zorlanan üretici süt üretimini de azaltmış durumda. Çiftçiler ise üretimden vazgeçtiğini söylüyor. Hal böyle olunca peynir fiyatları yükseldi.



