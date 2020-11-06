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Kasım ayı bursu yattı... 2020 Kasım KYK burs ve kredisi hesaplara yattı mı? Kasım ayı KYK bursu ne zaman yatıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 11:36 | Son Güncelleme

YKS sınavına girerek üniversiteye giriş sınavında başarılı olan ve KYK bursu kazanan öğrencilere son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen açıklama geldi. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan KYK yurt ve burs parası ne zaman hesaba yatar sorusu için gelen son dakika açıklaması! Kasım ayı KYK bursu hesaplara yattı mı? İşte 2020 KYK burs ücreti hakkında son gelişmeler...

Kasım ayı bursu yattı... 2020 Kasım KYK burs ve kredisi hesaplara yattı mı? Kasım ayı KYK bursu ne zaman yatıyor?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Bakanlıktan gelen son dakika açıklamasında 2020 KYK burs paraları hesaplara yattı.
Kasım ayı KYK bursu ne zaman yatacak araştıran gençler müjdeli haberi aldı. 2020 Kasım burs parası ne kadar merak eden öğrencilere detaylar haberimizde...

KASIM AYI KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvuru yaparak burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri 2020 Kasım ayı KYK bursu ne zaman yatacak araştırıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Binlerce öğrencinin üniversitelerin açılmamasından dolayı yatmayacağını düşündüğü KYK bursu Kasım ayı parası yattı. Peki 2020 KYK burs ücretleri ne kadar?

2020 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2020 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor. 2020 KYK burs ücreti ne kadar merak eden öğrencilere;

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

2020 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020 yılında KYK yurtlarında kalan öğrencilere aylık yurt ücreti 200 TL'dir. Fakat yüksek standartlı KYK yurtlarında kalan öğrenciler için bu ücret aylık 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde yurt ücretlerinin ne kadar olacağı henüz netleşmedi.

2020 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR

2020 KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 KYK yurt ve burs başvuruları tarihi için gelen son dakika açıklamasında Yükseköğrenim Kurumları'nın açıklayacağı akademik takvimde net tarih olacağı belirtildi. Kimler KYK yurt başvurularında bulunabilir sorusuna cevap olarak ise; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK yurt başvurularında bulunabiliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvuru yapmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. KYK başvuruları nereden yapılır araştıran öğrenciler mutlaka e-Devlet giriş bilgilerine sahip olmalı, eğer e-Devlet giriş bilgileri yoksa PTT'den şifresini aldıktan sonra 2020 KYK yurt başvurusunda bulunabilir. İlk kez YSK sınavına girerek yurt hakkı kazanan öğrenciler ( hazırlık sınıfı, ara sınıf ve birinci sınıf öğrencileri) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet resmi internet sitesi üzerinden KYK yurt başvurusunu yapabilir.

KYK YURT VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI

YKS sınavina girerek üniversiteye giriş sınavında başarılı olan ve KYK yurtlarından birine yerleşmek isteyen öğrenciler 2020 KYK yurt başvuru sonuçlarını; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

E DEVLET KYK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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