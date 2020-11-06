Kasım ayı bursu yattı... 2020 Kasım KYK burs ve kredisi hesaplara yattı mı? Kasım ayı KYK bursu ne zaman yatıyor?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Bakanlıktan gelen son dakika açıklamasında 2020 KYK burs paraları hesaplara yattı.

Kasım ayı KYK bursu ne zaman yatacak araştıran gençler müjdeli haberi aldı. 2020 Kasım burs parası ne kadar merak eden öğrencilere detaylar haberimizde...

KASIM AYI KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvuru yaparak burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri 2020 Kasım ayı KYK bursu ne zaman yatacak araştırıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Binlerce öğrencinin üniversitelerin açılmamasından dolayı yatmayacağını düşündüğü KYK bursu Kasım ayı parası yattı. Peki 2020 KYK burs ücretleri ne kadar?

2020 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor. 2020 KYK burs ücreti ne kadar merak eden öğrencilere;