Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 3.340 TL'lik ödemeler için PTT'ye gitmeyi unutmayın!

Evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı; bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını karşılanabilmesi adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödeniyor. Ödemeler il il olarak gerçekleştiriliyor. 3.340 TL'lik ödemeler için PTT'ye gitmeyi unutmayın!

Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15 ‘inde başlıyor ve ayın sonuna kadar il il olarak ödeniyor. Evde Bakım aylığı ödemelerinin yatıp yatmadığı E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

**17 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

1- Tokat

2- Afyonkarahisar

3- Ordu

4- Amasya

5- Çanakkale

6- Karaman

7- Kahramanmaraş

8- Edirne

9- İzmir

10- Sakarya

11- Diyarbakır

12- Osmaniye

13- Tekirdağ

14- Çankırı

15- Bolu

16- Niğde

17- Kocaeli

18- İstanbul

19- Konya

20- Eskişehir

21- Ankara

22- Zonguldak

23- Manisa

24- Bursa

25- Bilecik

26- Trabzon

27- Eskişehir

28- Hakkari

29- Denizli

30- Şanlıurfa

31- Antalya

32- Mersin

33- Kastamonu

34- Siirt

35- Kırklareli

36- Rize

37- Kars

38- Erzurum

39- Kırşehir

40- Malatya

41- Giresun

42- Batman

43- Gaziantep

44- Gümüşhane

45- Van

46- Burdur

47- Adıyaman

48- Nevşehir

49- Karabük

50- Uşak

51- Mardin

52- Aksaray

53- Kayseri

54- Düzce

55- Isparta

56- Hatay

57- Çorum

58- Kütahya

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı alanlar ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için sms yöntemini de kullanabilirler. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile ödeme alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

