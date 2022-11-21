Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 3.340 TL'lik ödemeler için PTT'ye gitmeyi unutmayın!

Evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı; bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını karşılanabilmesi adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödeniyor. Ödemeler il il olarak gerçekleştiriliyor. 3.340 TL'lik ödemeler için PTT'ye gitmeyi unutmayın!
Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15 ‘inde başlıyor ve ayın sonuna kadar il il olarak ödeniyor. Evde Bakım aylığı ödemelerinin yatıp yatmadığı E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
**17 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi!
1- Tokat
2- Afyonkarahisar
3- Ordu
4- Amasya
5- Çanakkale
6- Karaman
7- Kahramanmaraş
8- Edirne
9- İzmir
10- Sakarya
11- Diyarbakır
12- Osmaniye
13- Tekirdağ
14- Çankırı
15- Bolu
16- Niğde
17- Kocaeli
18- İstanbul
19- Konya
20- Eskişehir
21- Ankara
22- Zonguldak
23- Manisa
24- Bursa
25- Bilecik
26- Trabzon
27- Eskişehir
28- Hakkari
29- Denizli
30- Şanlıurfa
31- Antalya
32- Mersin
33- Kastamonu
34- Siirt
35- Kırklareli
36- Rize
37- Kars
38- Erzurum
39- Kırşehir
40- Malatya
41- Giresun
42- Batman
43- Gaziantep
44- Gümüşhane
45- Van
46- Burdur
47- Adıyaman
48- Nevşehir
49- Karabük
50- Uşak
51- Mardin
52- Aksaray
53- Kayseri
54- Düzce
55- Isparta
56- Hatay
57- Çorum
58- Kütahya
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı alanlar ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için sms yöntemini de kullanabilirler. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile ödeme alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.