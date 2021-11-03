Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Kasım ayı kira artış oranı hesaplama...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamları bugün açıklandı. Açıklama sonrası en çok araştırılan konulardan biri kira artış oranı oldu. Peki Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Kasım ayı kira artış oranları belli oldu.

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için %17,09 oldu. TÜİK tarafından açıklanmış olan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış meydana geldi.

KASIM AYI KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayı kira artış oranı %17,09 oldu. Kira artış oranı hesaplaması şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL olan bir vatandaş için

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 17,09

Kasım Ayı Kira Zammı Tutarı: 341,8 TL

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.341,8 TL olarak gerçekleşiyor.



