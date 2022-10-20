Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2022 Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı beklentisi ve TCMB PPK toplantısı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın onuncu faiz kararını 20 Ekim 2022 Perşembe günü açıkladı. Banka, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekti. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2022 Merkez Bankası kasım ayı toplantısı tarihi...
Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım Perşembe günü açıklanacak.
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022
19 Ocak 2023
23 Şubat 2023
23 Mart 2023
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekilmişti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı bugün saat 14.00'te yapıldı.
Toplantı sonrası Merkez Bankasından açıklamada bulunuldu.
Merkez Bankası faizi 1,5 puan indirdi.
2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ağustos ve Eylül toplantılarında haftalık repo faizini yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 12’ye indirmişti. TCMB Merkez Bankası bu ay faizleri beklentilerin 50 baz puan üzerinde 150 baz puan düşürerek, yüzde 10,5 seviyesine çekti.