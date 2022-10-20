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Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2022 Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı beklentisi ve TCMB PPK toplantısı tarihi!

20.10.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklamasının ardından Kasım ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının yapılacağı tarih şimdiden araştırılmaya başlandı. Ağustos ve Eylül toplantılarında haftalık repo faizini yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 12’ye indiren TCMB PPK bu ay faizleri beklentilerin 50 baz puan üzerinde 150 baz puan düşürerek, yüzde 10,5 seviyesine çekti. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2022 Merkez Bankası kasım ayı toplantısı tarihi...

Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2022 Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı beklentisi ve TCMB PPK toplantısı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın onuncu faiz kararını 20 Ekim 2022 Perşembe günü açıkladı. Banka, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekti. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2022 Merkez Bankası kasım ayı toplantısı tarihi...

merkez-bankası-faiz-kararı

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

merkez bankası faiz kararı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz artıracak mı, düşürecek mii

2022 EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı bugün saat 14.00'te yapıldı.

Toplantı sonrası Merkez Bankasından açıklamada bulunuldu.

Merkez Bankası faizi 1,5 puan indirdi.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararlarıyla ilgili yorumlarr

2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ağustos ve Eylül toplantılarında haftalık repo faizini yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 12’ye indirmişti. TCMB Merkez Bankası bu ay faizleri beklentilerin 50 baz puan üzerinde 150 baz puan düşürerek, yüzde 10,5 seviyesine çekti.

merkez-bankası-buyuk-son

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