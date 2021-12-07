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Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

07.12.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 15,93 ile külçe altında gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,35 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları nedeniyle yüzde 13,43 kayıp gerçekleşti.

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 15,93 ile külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, kasımda en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,1, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 15,93 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 6,69, Amerikan doları yüzde 6,08 ve avro 4,28 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,07 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,53 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 13,37, Amerikan doları yüzde 12,72 ve avro yüzde 10,81 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı. Mevduat faizi (brüt) yüzde 2,32 ve DİBS yüzde 2,8 ile kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,17 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

DİBS'in, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,33 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,43'le yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,26 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ AMERİKAN DOLARINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,35 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları nedeniyle yüzde 13,43 kayıp gerçekleşti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 13,88, külçe altın yüzde 15,22, avro yüzde 16,56, mevduat faizi (brüt) yüzde 27,6 ve DİBS yüzde 32,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 9,77, külçe altın yüzde 8,06 ve avro yüzde 6,36 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,72 ve DİBS yüzde 13,7 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.(AA)

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