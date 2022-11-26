Kasım ayında zam şampiyonu oldu! En fazla zam ona geldi, bir aylık harcama 2 bin 400 TL oldu

Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın (DİSK) yaptığı araştırmaya göre açlık ve yoksulluk sınırı, Kasım ayında da arttı. 4 kişilik bir ailenin bir ayda dengeli bir şekilde beslenebilmesi için belirlenen minimum tutar yani açlık sınırı 8 bin 657 TL'ye çıktı. Kasım ayında en fazla zam süt ve süt ürünlerine gelirken 4 kişilik bir ailenin süt, peynir ve yoğurt harcaması 2 bin 400 TL'ye çıktı.

YOKSULLUK SINIRI 25 BİN 422 TL OLDU

Temel gıda fiyatlarındaki artış açlık sınırını da yükseltti. Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması belli oldu. 4 kişilik bir ailenin bir ayda dengeli beslenebilmesi için yapması gereken harcama tutarı 8 bin 657 TL oldu. Araştırmayı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (DİSK) yaptı. Bir önceki aya göre açlık sınırı 434 TL yükseldi. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 25 bin 422 TL oldu.

BİR AYLIK HARCAMA 2 BİN 400 TL'YE ÇIKTI

Show Haber'in haberine göre kasım ayında en fazla zam süt ve süt ürünlerine geldi. Yapılan araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin süt, peynir ve yoğurt harcaması bir önceki aya göre 231 TL artarak 2 bin 400 TL'ye çıktı. Sebze harcaması bir önceki aya göre 29 TL, bir önceki yıla göre ise 772 TL artarak bin 112 TL oldu.

