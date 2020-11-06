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Kasım indirimleri başladı... Black Friday ne zaman 2020? Efsane Cuma (Black Friday) nedir, nasıl ortaya çıktı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 10:03 | Son Güncelleme

Dünyada başlayan ve son yıllarda Türkiye'ye de sıçrayan Black Friday günleri ülkemizde Efsane Cuma olarak biliniyor. Firmaların ve e-ticaret sitelerinin indirim günlerini belirlediği ve milyonlarca satış yaptığı Efsane Cuma 2020 yılında ne zaman olacak merak ediliyor. İnternet satışlarında yoğunlukların yaşandığı bazen siparişlerin bir ay sonra geldiği 2020 Black Friday ne zaman? İşte 2020 Efsane Cuma tarihleri...

Kasım indirimleri başladı... Black Friday ne zaman 2020? Efsane Cuma (Black Friday) nedir, nasıl ortaya çıktı?

Dünya genelinde birçok ülkenin katıldığı Black Friday indirimlerine Türkiye'de Efsane Cuma adıyla katılıyor. Birçok mağazada ve e-ticaret sitelerinde yapılan indirimleri vatandaşlar şimdiden merak etmeye başladı. 2020 Black Friday ne zaman başlayacakmerak eden vatandaşlar, teknolojiden tekstil sektörüne kadar, almak istediği birçok ürünü indirimli almayı bekliyor. Peki bu indirimlerin başlamasına neden olan Black Friday nedir? Black Friday ne zaman başladı ve nasıl ortaya çıktı? İşte Efsane Cuma 2020 tarihleri...

BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2020

BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2020?

Firmaların satış rekorları kırdığı, tüketicilerin mağaza kapılarında kuyruklar oluşturduğu ve kargoların yoğunluktan bir aya kadar geç geldiği Efsane Cuma ne zaman 2020 araştırılmaya başlandı.
Son zamanlarda internet üzerinden yapılan Black Friday indirimleri ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Bir ürünü almak için 2020 Black Friday indirimlerinin başlamasını bekleyen vatandaşlar, 2020 Efsane Cuma günlerinde yüzde 80-90'a varan indirimler olmasını bekliyor. Peki 2020 Efsane Cuma günleri ne zaman?Black Friday nedir? Black Friday nasıl ortaya çıktı?

BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2020

BLACK FRIDAY NEDİR?

İlk olarak 1932 yılında ABD'de başlayan Black Friday indirimleri yılbaşı döneminin başlaması ile ortaya çıktı. Bu akım daha sonra İngiltere ve Kanada tarafından da benimsenerek, alışveriş festivaline döndü. Bu ülkelerde yılbaşına özel yapılan alışverişlerde yüzde 90'a varan indirimler yapılması vatandaşların dikkatini çekti. Birçok kişi herhangi bir ürün almak için Black Friday'i beklemeye başladı. ABD Black Friday'e özel mağazalarını sabah erkenden saat 05:00'te açarak geç saatlere kadar kapatmıyordu. Bu durum farklı ülkelerle birlikte hem perakende hem de e-ticaret alışverişlerini olumlu yönde etkiledi. Akım kısa sürede internet alışverişlerinde Balck Friday indirimleri olarak bilinmeye başlandı ve tüm dünayaya yayıldı.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2020

BLACK FRIDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ülkemizde Efsane Cuma olarak bilinen ve Kara Cuma çevirisinden dolayı bu isimle anılan Black Friday terimi oldukça farklı bir konudan ortaya çıktı.History.com'da yer alan bilgiye göre, 1800'lü yılların sonunda bu terimin ilk kayıtlı kullanımı finansal krizlere uygulandı. Bu finansal krizi değerlendirerek kara dönüştüren Jay Gould ve Jim Fisk adını tarihe yazdı. Bu ikili olabildiğince fazla altın aldılar ve faizlerin yön değiştirerek yükselmesine neden oldular. Aldıkları altınlar kara geçince sattılar ve yüklü miktarda kar elde ettiler. 24 Eylül 1869'da ise kriz çözüldü ve borsa ile birlikte altın fiyatları da çöküşe geçti.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2020

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Ülkemizde de heyecanla beklenen Efsane Cuma günleri 2020 yılında ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Alışveriş sevdalılarının merakla araştırdığı tarih 2020 yılında 27 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Birçok firma o tarihte büyük miktarda indirim yapacak. Ayrıca büyük e-ticaret şirketleri 2020 Black Friday indirimlerini sadece bir güne değil birkaç güne yayacak. Geçtiğimiz yıllarda dev e-ticaret şirketleri bir haftaya kadar Black Friday süresini uzatarak milyonlarca alışveriş yapıldığını açıklamıştı.

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