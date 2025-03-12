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Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde! Milyonları ilgilendiriyor 'Ertelendiğinde...'

12.03.2025 14:34
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Zorunlu trafik sigortası ücretlerinde yaşanan artışlar, bazı araç gruplarında kasko poliçelerinden bile daha yüksek seviyelere ulaştı. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonun üzerinde olurken bu araçların tümünün trafik sigortası yaptırması gerekiyor. Ancak sigorta ücretini yüksek bulan sürücülerin de sayısı artıyor.

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde! Milyonları ilgilendiriyor 'Ertelendiğinde...'

Son dönemde araç sigortalarında yaşanan fiyat artışları sürücüleri zor durumda bıraktı. Sıfır araçlarda yüksek olan kasko ücretleri, araç yaşı 7-8 olduğunda zorunlu trafik sigorta ücretinin gerisinde kalmaya başladı. Araç fiyatının bedeline göre kasko ücretleri değişiyor, trafik sigortası ise araçların kategorisine göre tavan fiyat uygulamasıyla belirleniyor.

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Sigorta şirketleri, trafik sigortası poliçelerinde 2017 yılından beri tavan fiyat uyguluyor. Şirketler belirli limitleri aşmadan poliçeler düzenlese de bu limitlerden dolayı zarar edildiğinden yakınıyor.

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Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonun üzerinde. Bu araçların tümünün trafik sigortası yaptırması gerekiyor buna rağmen sigorta ücretinin yüksek bulan sürücülerin de sayısı artıyor. Sektör temsilcileri zorunlu trafik sigortasının yaptırılmasının zorunlu olduğunu söylerken ertelendiği takdirde de cezalarının olduğunu belirtiyor.

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"KASKO BEDELİ DAHA DÜŞÜK OLABİLİYOR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan sektör temsilcisi Gökhan Ardeşen, ‘‘Sıfır araçların kasko bedeli trafik sigortasına göre daha fazla oluyor. Kasko bedeli aracın değerine göre değişiyor. Bu nedenle araç yaşı ilerledikçe fiyatı da düşüyor, kasko bedeli de bu durumda daha düşük olabiliyor. Zorunlu trafik sigortası ücretleri ise 2017 yılından beri tavan fiyat uygulamasına göre belirleniyor’’ diye konuştu.

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"YÜKSEK BEDELLER ÖDENMEK ZORUNDA KALINABİLİR"

Trafik sigortası yapılmadığı takdirde çok daha fazla cezalarla karşı karşıya kalınabileceğini belirten Ardeşen, ‘‘Şu anda Türkiye’de 30 milyonun üzerinde trafiğe kayıtlı araç var. Bu araçların trafik sigortasının yaptırılması zorunlu. Trafik kazalarında zorunlu trafik sigortası karşı tarafın hasarını karşılıyor. Sigorta yaptırılmadan kaza gibi bir durum yaşanırsa daha yüksek bedeller ödenmek zorunda kalınabilir. Ayrıca trafikte çevirmelerde bunun para cezası var aynı zamanda trafik sigortası olmayan araçlar bağlanıyor’’ dedi.

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"ERTELENDİĞİNDE DAHİ BU ÜCRET CEZASI İLE ÖDENMEK ZORUNDA"

Ardeşen, ‘‘Sürücülerin trafik sigortasını yapması gerekiyor, ertelendiğinde dahi bu ücret cezası ile ödenmek zorunda. Kasko ücretleri sürücülerin tercihine bağlı olarak yapılmayabilir ama trafik sigortası yapılmak zorunda’’ ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kasko trafik sigortası
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