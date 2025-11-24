FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kaspersky'den "Efsane Cuma"ya özel güvenlik uyarıları

Kaspersky, yılın en çok alışveriş yapılan dönemlerinden "Efsane Cuma" için internet kullanıcılarına güvenlik uyarılarında bulundu.

Kaspersky'den "Efsane Cuma"ya özel güvenlik uyarıları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zekanın alışveriş deneyimindeki ağırlığı hızla artarken, hem tüketiciler hem de perakendeciler söz konusu teknolojiyi tasarruf, hız ve kolaylık odağında daha yoğun kullanmaya başladı.

Kişiselleştirilmiş alışveriş asistanlarından sanal deneme araçlarına kadar yapay zeka, ideal satın alımı daha hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmeyi garanti ediyor.

Alışveriş yapanlar yapay zekayı güçlü bir "fırsat avcısı" olarak kullanıyor ve basit fiyat karşılaştırmalarının ötesine geçerek tüketicilerin alışveriş görevlerini tamamen devredebileceği bir döneme giriyor.

Sadece müşteriler değil, büyük markalar ve pazaryerleri de alışveriş deneyiminin her katmanına hızla yapay zeka entegre ediyor. Bazı markalar, kullanıcıların ürünleri doğrudan yapay zeka sohbet botları aracılığıyla keşfetmesine ve satın almasına olanak tanıyor.

Ancak yapay zeka destekli alışverişin sağladığı kolaylık, yeni siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Yapay zeka ajanlarına alışveriş ve ödeme yetkisi vermek, birkaç güvenlik açığı oluşturuyor.

Sohbet botları prompt enjeksiyonu saldırılarına hedef olabiliyor

Sohbet botları, kullanıcıları kötü amaçlı sitelere yönlendiren prompt enjeksiyonu saldırılarına hedef olabiliyorken, bu sitelerden hesap bilgileri çalınması ise finansal dolandırıcılık ve veri sızıntılarına yol açabiliyor.

Ayrıca Efsane Cuma döneminde dolandırıcılar, büyük perakendecileri taklit ederek özel indirim veya ödül vadeden phishing e-postaları gönderebiliyor.

Kaspersky'nin 2024'teki raporuna göre, Efsane Cuma öncesinde perakende odaklı siber tehditlerde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış yaşandı.

Yapay zekanın avantajlarından vazgeçmeden güvenli kalmak mümkünken, tüketiciler akıllı siber alışkanlıkları benimseyerek alışverişi hem karlı hem de güvenli hale getirebiliyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' açıklaması!Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' açıklaması!
'Başka yerde yok' Onlar dışında yapabilecek makine de çıkmadı'Başka yerde yok' Onlar dışında yapabilecek makine de çıkmadı

Anahtar Kelimeler:
Kaspersky Efsane Cuma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.