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Katar Hava Yolları, Riyad ve Dammam uçuşlarının 24 Ekim’e kadar iptal edildiğini açıkladı

Katar Hava Yolları (Qatar Airways), Suudi Arabistan’ın Riyad ve Dammam kentlerine yönelik uçuşlarının 24 Ekim'e kadar iptal edildiğini duyurdu.

Katar Hava Yolları, Riyad ve Dammam uçuşlarının 24 Ekim’e kadar iptal edildiğini açıkladı

Katar Hava Yollarından yapılan açıklamada, Riyad ve Dammam seferlerindeki iptallerin 24 Ekim gününe kadar devam ettiği, Cidde’ye düzenlenen günlük uçuş sayısının ise 7’den 4’e indirildiği belirtildi.

Uçuş programının değişebileceğine dikkat çekilen açıklamada, mevcut rezervasyonu bulunan yolculara, kalkıştan önceki 48 saat içinde şirketle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, yolcuların rezervasyon işlemleri ve güncel uçuş bilgileri için şirketin internet sitesi ile mobil uygulamasını kullanabileceği, müşteri iletişim merkezlerine de internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve ülkenin diğer birçok bölgesine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 20 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Katar
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