FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Katar ile 'su yönetimi' alanında iş birliği yapılacak

Katar ile 'su yönetimi' alanında iş birliği yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2020 14:07 | Son Güncelleme

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile iki ülkenin bu alandaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Katar ile 'su yönetimi' alanında iş birliği yapılacak

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile iki ülkenin su yönetimi alanında teknolojik ve bilimsel yetenekleri güçlendirilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı.

Birçok iş birliği ve yatırım alanlarını içeren anlaşmalar arasında yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" da iki ülke arasındaki deneyim paylaşımı, su temini ve enerji verimliliği konusunda ortak kazanımlar açısından önem taşıyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı bilgiye göre, söz konusu mutabakat zaptı ile tarafların su yönetimi alanındaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerinin güçlendirilmesi, ortak çıkarlar ve bütünleyici etkinlik temelinde iki ülke arasında su yönetimi alanında iş birliğinin artırılması ve bunun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Entegre su kaynakları yönetimi kapsamında su kaynaklarını korumak ve geliştirmek, su kalitesini ve miktarını izlemek hususlarında deneyim ve teknoloji paylaşımı da iş birliği başlıkları arasında bulunuyor.

SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN EN SON TEKNOLOJİLER KULLANILACAK

İş birliği kapsamında, su temini ve enerji verimliliğinin artırılması adına iletim ve dağıtım ağlarında kullanılan malzemeler ve bunların bakımına yönelik yaklaşımlar yönetilecek. Nitelikli su izleme ve arıtma ile kimyasal kullanımda verimlilik artırılacak, her iki ülkede su kaynaklarını geliştirmek için en son teknolojilerin uygulanması konusunda iş birliği güçlendirilecek.

Ayrıca, gelir getirmeyen suyun azaltılması, şebekelerde su kaçak ve kaybının tespit edilmesi ve su kullanımı koruma programlarının iyileştirilmesi konularında en son teknolojilerin uygulanmasına yönelik ortak projeler yürütülecek, sektördeki paydaşların iş birliği yapması teşvik edilecek.

Anlaşma çerçevesinde, su kaynakları ile bu kaynakların gıda güvenliği ile ilişkilerinin, yer altı suyu sisteminin, doğal ve yapay beslenmenin yönetilmesi ile iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri konularında deneyim paylaşımı gerçekleştirilecek, proje bazlı iş birliği yapılacak.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
Jandarma astsubay alımları olacak mı?Jandarma astsubay alımları olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif
O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
stenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak
stenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Araç muayenede yeni dönem!
Araç muayenede yeni dönem!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı
Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi! Dünyada bir ilk olacak
İki kıtayı birleştirecek! Dünyada bir ilk olacak
Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi
Borcu olanlara dikkat! Yüzde 90'ı silinecek
Açıklama geldi! İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olur?
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan yeni mesaj
Ekonomik güven endeksi azaldı
Ekonomik güven endeksi azaldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.