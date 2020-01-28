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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038516 -0,62 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,537218 -0,44 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058407 -0,42 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030806 -0,22 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,512319 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014326 -2,68 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,637459 -2,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021579 -1,98 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,713192 -0,55 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032203 -0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028289 -3,02 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043912 -2,52 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044561 -2,33 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082356 -2,28 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,506356 -2,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,232460 -2,44 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,878468 -1,14 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,299907 -1,04 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050643 -0,98 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,281057 -0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,011994 -0,09 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,855676 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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fonlar, piyasalar,

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