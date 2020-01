Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,442549 -0,12 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,534792 -0,10 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,047926 -0,08 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 170,614755 -0,07 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026132 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027721 -0,99 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021392 -0,87 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,347390 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039682 -0,87 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080697 -0,72 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022270 -0,50 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024222 -0,49 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,237890 -0,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,305595 -0,37 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,875069 -0,18 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,425258 -0,18 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050553 -0,18 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,538203 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,423957 -0,50 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,851084 -0,25 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023869 -0,13 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,511079 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,136975 -3,00 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,926918 -0,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)