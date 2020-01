Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026172 -0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232914 -0,18 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588839 -0,17 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019470 -0,16 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,825486 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021309 -0,76 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,654825 -0,44 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014361 -0,37 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,347335 -0,02 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,869944 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,075872 -2,27 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,878674 -1,00 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033838 -0,97 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028408 -0,93 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,898948 -0,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,185857 -1,83 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092105 -0,43 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,146979 -0,32 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,572493 -0,29 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031782 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,467363 -1,94 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,404577 -1,24 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,839013 -0,71 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,842485 -0,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)