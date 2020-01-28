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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,586905 0,46 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,823830 0,45 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064785 0,35 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232565 0,34 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026150 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027998 1,82 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,534515 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081281 3,76 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065233 0,75 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034653 0,60 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,520625 0,17 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,734890 0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,984109 0,33 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,438968 0,24 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,059837 0,22 Gedik Portföy Karma Fon 1,017618 0,12 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025078 0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,512715 1,25 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040976 0,70 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,277379 0,65 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,209876 0,61 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,528346 0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,821814 1,49 QNB Finans Portföy Altın BYF 27,055522 0,91 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042909 0,72 İş Portföy Altın Fonu 0,033380 0,72 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025332 0,71 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,579401 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,750004 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059684 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056179 0,02 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,841542 0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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fonlar, piyasalar,

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