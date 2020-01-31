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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,065426 0,76 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,954755 0,56 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,198480 0,56 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,045752 0,56 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031359 0,55 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027894 1,08 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061095 0,53 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032478 0,34 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F 0,025636 0,33 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,484768 0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122902 1,56 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062736 1,50 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022378 0,74 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071975 0,72 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,875269 0,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084279 0,62 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,879969 0,42 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,075606 0,39 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,431013 0,28 HSBC Portföy Değ. Fon 106,498260 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041455 1,02 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,221954 0,86 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,289354 0,80 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,358403 0,59 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024056 0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,484180 2,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043425 1,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,073545 1,05 Deniz Port. Altın Fonu 0,037542 1,05 Ak Portföy Altın Fonu 0,069405 1,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021502 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021630 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,579843 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056225 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,641406 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
fonlar, piyasalar,

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