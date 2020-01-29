Katılım bankalarının kamu finansmanındaki payı artıyor

MURAT BİRİNCİ/CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Katılım bankalarının elinde bulundurduğu iç borç stoku enstrümanları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 243,3 artarak 30,9 milyar liraya yükseldi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2019'da yurt içi ve yurt dışı yerleşiklere olan borçlanma toplamda 873,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Yurt içi yerleşiklere borçlanmanın payı yüzde 89,9 ile 785,7 milyar lira olarak hesaplandı. Bankacılık, 507,1 milyar lira ve yüzde 58'lik payla iç borç stokunu elinde en çok bulunduran kesim oldu.

Kamu bankalarının elinde bulundurduğu iç borç stoku 2018'de 141,1 milyar lira iken, 2019'da 223,3 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde kamu bankalarının iç borç stokundaki payı da sırasıyla yüzde 22,3 ve yüzde 25,6 oldu. Özel bankaların elinde bulundurduğu iç borç stoku enstrümanları 2019'da yüzde 19,1'lik payla 120,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Katılım bankaları, geçen yıl sahip oldukları iç borç enstrümanlarını rekor düzeyde artırdı. 2018'de 9 milyar lira ve yüzde 1,4 seviyesinde olan enstrümanlar, 2019 sonunda 30,9 milyar liraya, payı da yüzde 3,5'e çıktı. Böylece bir yıllık dönemde katılım bankalarının elinde bulundurduğu iç borç stoku enstrümanları yüzde 243,3 artış gösterdi.