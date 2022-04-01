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Kavcıoğlu’ndan dikkat çeken kur ve enflasyon mesajı

01.04.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Konyalı sanayicilerle bir araya geldi. Kavcıoğlu burada yaptığı konuşmada enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Kavcıoğlu’ndan dikkat çeken kur ve enflasyon mesajı

Konya Sanayi Odası (KSO), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Konya Sanayi Odası (KSO) üyesi sanayicileri buluşturdu.
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’nün ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen toplantıda, güncel ekonomik değerlendirmeler yapılırken, Konyalı sanayiciler taleplerini ve görüşlerini Başkan Kavcıoğlu’na iletti.

“Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi” istişare toplantısının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya sanayisi hakkında bilgi vererek, şehrin 11 organize sanayi bölgesi, 80’e yakın sanayi sitesi ve diğer üretim tesisleriyle tam bir sanayi şehri olduğunu söyledi.

Konyalı sanayicilerin 80’in üzerinde sektörde üretim yaptığını ifade eden Kütükcü, “Üretimde, düşük teknolojiden hızla uzaklaşan, yüzde 45.7 pay ile orta-yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek teknolojiyi hedefleyen bir sanayi alt yapısına sahibiz. Son 10 yılda ihracatımızı 2.5 kata yakın artırarak, geçtiğimiz yıl 2 milyar 998 milyon dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İnşallah bu yılı da yeni bir rekorla tamamlayacağız. Ayrıca 2.990 ihracatçı firmamızla, 187 ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu.

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KÜTÜKCÜ’DEN ENFLASYON VE İŞLETME SERMAYESİ VURGUSU

Konuşmasında reel sektörün başarılarının sürdürülebilir olmasında Merkez Bankası’nın aldığı kararların son derece kritik olduğunu dile getiren Kütükcü, Merkez Bankası’nın piyasaları olumlu yönde etkileyen, reel sektörün motivasyonunu yükselten tüm adımlarını değerli bulduklarını ifade ederek, Başkan Kavcıoğlu’na teşekkür etti. Kavcıoğlu’na Konyalı sanayicilerin taleplerini ileten Kütükcü, yüksek enflasyon ve işletme sermayelerinde yaşanan erimenin şu anda reel sektörün en önemli iki problemi olduğunun altını çizerek, “Emtia ve enerji başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan fiyat artışlarından dolayı, ciddi bir enflasyon baskısı altındayız. Bu enflasyon baskısı da işletmelerimizin sermayesini adeta eritiyor. Sürdürülebilir bir yatırım ve üretim ortamı için iş dünyamızın, işletme sermayelerini güçlendirecek yeni finansal mekanizmalara ihtiyacı var” dedi.

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Konuşmasında güven ve istikrar vurgusu da yapan Kütükcü, “Fiyat istikrarı, enflasyonla etkin mücadele, finansal istikrar, iyi çalışan bir piyasa gözetim-denetim mekanizması, proaktif yönetim anlayışı ve tüm bunlardan beslenen güven ve istikrar ortamının sarsılmaz bir şekilde inşa edilmesi iş dünyasının vazgeçilmezidir. Bu anlamda Konya iş dünyası olarak, Merkez Bankamızın, bakanlıklarımızın, tüm kurum ve kuruluşlarımızın güven ve istikrarı destekleyen, attığı ve atacağı her adımın destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYAT İSTİKRARI CARİ DENGE İLE SAĞLANABİLİR”

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalara değindi. Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu, Merkez Bankası olarak bu modeli güçlendirmek için çok önemli finansal enstrümanlar geliştirdiklerini dile getiren Kavcıoğlu, “Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak, yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.

Kavcıoğlu, ilgili düzenlemelerde belirtilen taahhütleri veren firmalara yüzde 9 faiz oranı ile bankalar aracılığıyla reeskont ve yatırım kredisi kullandırdıklarını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye ekonomi modelinin işleyebilmesi için finansa erişimde uzun vadeli TL kredilerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm politikamızı buna göre oluşturduk. İş dünyamıza, yüzde 9 ile ihracat artışı veya ithal ikamesi sağlayacak yatırımlar için bankalar aracılığıyla kredi kullandırıyoruz. Bu kredilere firmaların erişimi ve limit noktasında bir problem yok. Firmalara uzun vadeli TL kullandırılmasını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.”

BAŞKAN KAVCIOĞLU’NDAN KONYA SANAYİSİNE ÖVGÜ

Konuşmasında Konya sanayisinden de övgü ile bahseden Başkan Kavcıoğlu, Türkiye’nin ihracatı, borçlanması, reel sektörün döviz borcu alanlarında gelişmekte olan ülkeler coğrafyasında pozitif ayrıştığını, Konya’nın burada çok büyük payı olduğunu kaydetti. Başkan Kavcıoğlu, “Türkiye’nin ihracatı, ithalatı, borçlanması, bütçe açığı, reel sektörün döviz borcu konularında, kendi alanımızdaki ülkelerden daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunda Konya’nın da çok büyük payı var. Konya, 180’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracatı ile büyük katkı sunuyor. Şehrin, OSB’lerini, fabrikalarını gezmiş biri olarak bunu çok iyi biliyorum” dedi.
Başkan Kavcıoğlu, konuşmasının ardından Konyalı sanayicilerin sorularını yanıtladı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya Şahap Kavcıoğlu TCMB
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