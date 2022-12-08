Kavcıoğlu'ndan asgari ücret mesajı: Enflasyona etkisini açıkladı

Son dakika... Kasım 2022 enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 2,88 artarken, yıllık yüzde 84,39'a yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi ise aylık yüzde 3,10 artması yönünde olmuştu. Böylece enflasyonda 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu. Enflasyondaki düşüş sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Kavcıoğlu, "Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı. Enflasyonda baz etkisi dışında da düşüş olacak" dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Aldığımız tedbirlerle, uyguladığımız politikalarla dengeyi koruyarak gittiğimiz sürece enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini öngörüyoruz.

Bu ay kısmi gerileme oldu, Aralık ve Ocak'ta da baz etkisiyle önemli bir gerileme bekliyoruz, öngörüyoruz, Kasım enflasyonuna baktığımızda enerji, ulaşım, temel mal ve hizmetlerde önemli bir düşüşün olduğunu görüyoruz.

Gıda da önemli bir aşağı doğru geliş söz konusu.

Liralaşma stratejimiz ile beraber, enflasyonun da uzun vadeli aşağı gelişinde önemli bir strateji, Türkiye'de yıllardır ne zaman önünde bir yükselme veya gelişme olduğunda hep böyle döviz kuru üzerinden spekülasyonlarla oluşan bir çarpık yapılaşma var.

Liralaşma stratejimiz ile bunun önüne geçmeye çalışıyoruz.

Kredi maliyetleri, faiz politikasında, arz-talep dengesi, makro ihtiyati tedbirlerle oluşacak maliyetler, cari dengedeki artış, bunların hepsi Türkiye'de hem enflasyon hem de diğer politikalar üzerinde önemli bir etki yapacak.

Sürdürülebilir kalkınma, büyüme ile birlikte, kalıcı bir fiyat istikrarının temelini oluşturmuş olacağız.

2023 ile beraber Merkez Bankasının rezervleri çok daha güçlü olacak."

(Asgari ücret artışı) Enflasyonu çok yüksek bazda etkileyen bir yapı söz konusu değil. yüzde 30 üzerinde asgari ücret zammı verildiği dönemlerde % 8,5 gibi bir enflasyon oluştu.

Makro ihtiyati tedbirlerin çıkış noktası, tüm gelişmiş ülkelerdeki bankacılık ve merkez bankacılığına bakarsanız, bu söz konusu, faiz indirimine giderken, faiz indirimleri ile beraber finansmanın doğru yere gitmesini sağlayacak tedbirleri uygulamak zorundası...

Dünyadaki merkez bankalarına baktığınızda, kredi ve finansman ile ilgili makro ihtiyati tedbirleri uyguladığını görüyorsunuz.



